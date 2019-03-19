وفاة شخص واختفاء 3 تحت أنقاض مسجد تحت الإنشاء بالكويت

لقي عامل مصرعه، وأصيب 3 آخرين إثر انهيار مسجد قيد الإنشاء بالكويت، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.



وقالت شبكة "المجلس" الإخبارية الكويتية، إن "عاملًا لقي مصرعه بينما علق 3 أشخاص آخرين تحت أنقاض المسجد قيد الإنشاء والذي انهار في منطقة الصليبخات".



وتوجه رجال الإطفاء والإسعاف إلى منطقة المسجد لرفع جثة العامل المتوفي وإنقاذ الأشخاص المحتجزين تحت الأنقاض حتى الآن.



وقال أحد الناجين من الانهيار إن "صب السقف أدى إلى انهيار المسجد، وحشر 3 عمال داخله في حين تمكنوا من إنقاذ 2 آخرين".

