زلزال شدته 5 ريختر يضرب سواحل روسيا

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن زلزالا بلغت شدته 5 درجات، وقع قبالة سواحل جزيرة كامتشاتكا.



وقال ممثل الخدمة لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحادث الزلزالي وقع ظهر اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق حوالي 40 كيلومترا، وعلى بعد 196 كيلومترا شمال شرق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي".



وأشار المدير الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ الروسية، إلى أنه لا توجد إصابات أو دمار نتيجة للزلزال، ولم يجر الإعلان عن خطر حدوث موجات مد تسونامي.