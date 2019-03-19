17 مباراة تفصل فالفيردي عن تكرار موسم جوارديولا التاريخي مع برشلونة

يحلم إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، بتكرار إنجاز بيب جوارديولا مدرب البلوجرانا السابق مع الفريق موسم 2008.



ويتطلع فالفيردي لتكرار موسم جوارديولا مع برشلونة 2008، وذلك بتحقيق لقب الليجا وكأس الملك، ودوري أبطال أوروبا.



ويتبقى لبرشلونة 17 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، منهم 10 مباريات في الدوري الإسباني، ومباراتي نهائي كأس إسبانيا، و5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، حال تخطي دوري ربع ونصف النهائي.



ويقدم فريق برشلونة موسمًا رائعًا تحت قيادة فالفيردي هذا الموسم، حيث يتصدر البلوجرانا جدول ترتيب الإسباني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بالإضافة بلوغ نهائي كأس إسبانيا بعد تخطي ريال مدريد في الدور نصف النهائي، والوصول لدور الـ8، في بطولة دوري أبطال أوروبا.