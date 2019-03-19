الأوقاف تنظم 5 قوافل دعوية للمحافظات الجمعة المقبلة

تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( المنيا – البحيرة – ومرسى مطروح – والبحر الأحمر ) الجمعة القادمة برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تحت عنوان:” خطورة المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع ” . وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية .
القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد ربيع أحمد السيد .
الشيخ / السيد محمد السيد غنيم .
الشيخ / علي محمد علي السيد .
الشيخ / عطية معتوق محمود .
الشيخ / شعبان محمد عويس.
الشيخ / محمد كامل مرسي .
الشيخ / رجب خلف صابر .
الشيخ / هيثم شحاته خلف الله .
الشيخ / شعبان عبد العظيم علي.
الشيخ / حسن عبد ربه عبد الرحيم.
القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / رمضان محمد رمضان محمد .
الشيخ / إسلام جمال الشحات .
الشيخ / حمدي محمد قنديل .
الشيخ / عوض يوسف محمد .
الشيخ / محمد السيد عبد المقصود.
القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد محمود الأقرع
الشيخ / علي حسن الصباغ .
الشيخ / حسام محمود بيومي .
الشيخ/ أحمد حامد حسن علي .
القافلة الرابعة : إلى منطقة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 27 / 3 /2019م إلى السبت17 / 4 /2019م ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / منير عبد العزيز فاضل إبراهيم.
الشيخ / شريف إبراهيم محمد عبد الرحمن .
الشيخ / محمود إسماعيل عويس سيد.
الشيخ / طارق أحمد محمود إبراهيم.
الشيخ / أحمد خلف أبو سريع خلف .
القافلة الخامسة : إلى منطقتي شلاتين وأبي رماد بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 27 / 3 /2019م إلى السبت 17 / 4 /2019م ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / عمر الطيب عبد الراضي.
الشيخ / عمر محمد عبد الحافظ.
الشيخ / عبد الرحيم محمد عمر.
الشيخ / حسام إبراهيم حسن محمد.
الشيخ / شعبان محمد علي.
القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد ربيع أحمد السيد .
الشيخ / السيد محمد السيد غنيم .
الشيخ / علي محمد علي السيد .
الشيخ / عطية معتوق محمود .
الشيخ / شعبان محمد عويس.
الشيخ / محمد كامل مرسي .
الشيخ / رجب خلف صابر .
الشيخ / هيثم شحاته خلف الله .
الشيخ / شعبان عبد العظيم علي.
الشيخ / حسن عبد ربه عبد الرحيم.
القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / رمضان محمد رمضان محمد .
الشيخ / إسلام جمال الشحات .
الشيخ / حمدي محمد قنديل .
الشيخ / عوض يوسف محمد .
الشيخ / محمد السيد عبد المقصود.
القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد محمود الأقرع
الشيخ / علي حسن الصباغ .
الشيخ / حسام محمود بيومي .
الشيخ/ أحمد حامد حسن علي .
القافلة الرابعة : إلى منطقة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 27 / 3 /2019م إلى السبت17 / 4 /2019م ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / منير عبد العزيز فاضل إبراهيم.
الشيخ / شريف إبراهيم محمد عبد الرحمن .
الشيخ / محمود إسماعيل عويس سيد.
الشيخ / طارق أحمد محمود إبراهيم.
الشيخ / أحمد خلف أبو سريع خلف .
القافلة الخامسة : إلى منطقتي شلاتين وأبي رماد بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 27 / 3 /2019م إلى السبت 17 / 4 /2019م ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / عمر الطيب عبد الراضي.
الشيخ / عمر محمد عبد الحافظ.
الشيخ / عبد الرحيم محمد عمر.
الشيخ / حسام إبراهيم حسن محمد.
الشيخ / شعبان محمد علي.