الأوقاف تنظم 5 قوافل دعوية للمحافظات الجمعة المقبلة

تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( المنيا – البحيرة – ومرسى مطروح – والبحر الأحمر ) الجمعة القادمة برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تحت عنوان:” خطورة المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع ” . وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية .



القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد ربيع أحمد السيد .

الشيخ / السيد محمد السيد غنيم .

الشيخ / علي محمد علي السيد .

الشيخ / عطية معتوق محمود .

الشيخ / شعبان محمد عويس.

الشيخ / محمد كامل مرسي .

الشيخ / رجب خلف صابر .

الشيخ / هيثم شحاته خلف الله .

الشيخ / شعبان عبد العظيم علي.

الشيخ / حسن عبد ربه عبد الرحيم.



القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / رمضان محمد رمضان محمد .

الشيخ / إسلام جمال الشحات .

الشيخ / حمدي محمد قنديل .

الشيخ / عوض يوسف محمد .

الشيخ / محمد السيد عبد المقصود.



القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد محمود الأقرع

الشيخ / علي حسن الصباغ .

الشيخ / حسام محمود بيومي .

الشيخ/ أحمد حامد حسن علي .



القافلة الرابعة : إلى منطقة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 27 / 3 /2019م إلى السبت17 / 4 /2019م ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / منير عبد العزيز فاضل إبراهيم.

الشيخ / شريف إبراهيم محمد عبد الرحمن .

الشيخ / محمود إسماعيل عويس سيد.

الشيخ / طارق أحمد محمود إبراهيم.

الشيخ / أحمد خلف أبو سريع خلف .



القافلة الخامسة : إلى منطقتي شلاتين وأبي رماد بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 27 / 3 /2019م إلى السبت 17 / 4 /2019م ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / عمر الطيب عبد الراضي.

الشيخ / عمر محمد عبد الحافظ.

الشيخ / عبد الرحيم محمد عمر.

الشيخ / حسام إبراهيم حسن محمد.

الشيخ / شعبان محمد علي.