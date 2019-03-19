ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

هاني الناظر يكشف حقيقة تسبب مرقة الدجاج في الإصابة بالسرطان

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:43 م
حقيقة تسبب مرقة الدجاج
حقيقة تسبب مرقة الدجاج في الإصابة بالسرطان
ريهام قدري
تستخدم السيدات مرقة الدجاج في إعداد الأطعمة المختلفة والتي تغنيها عن اللحم أو الدجاج.

وانتشرت بعض الشائعات التي يتم تداولها علي السوشيال ميديا بأن مرقة الدجاج تتسبب في الإصابة بالسرطان.

وأكد الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث علي صفحته الشخصية علي الفيسبوك أن شائعات مرقة الدجاج التي تسبب السرطان ليس لها أساس من الصحة ومعلومات خاطئة وغير علمية.

وحذر الناظر من الانسياق وراء الشائعات المتداولة علي فيسبوك وتداولها لعدم إثارة القلق بالمجتمع.

ترشيحاتنا

تعليق ناري من مدرب المنتخب السابق على إقالة ميدو من تدريب الوحدة

فنادق مصرية ضمن الأفخم في العالم.. صور

هاني الناظر يكشف حقيقة تسبب مرقة الدجاج في الإصابة بالسرطان

تويتر يضع ميدو في ورطة.. وصل به إلى ساحات القضاء وأبعده عن الخليج

زيدان متمسك بضم نجم ليفربول

رانيا يوسف تشعل إنستجرام بفستان أحمر قصير

ميدو يوجه رسالة خاصة لرئيس الوحدة السعودي بعد الإقالة

الملك سلمان يطلق 4 مشاريع ترفيهية بالمملكة بقيمة 23 مليار دولار

شاهد .. قائد دراجة ومسافر ينجوان بإعجوبة من لدغة كوبرا .. لن تصدق ما حدث

رسميا.. مباراة القمة على استاد برج العرب

إدارة الأهلي تكشف حقيقة الشرط الجزائي في عقد عمار حمدي

مختل عقليا يقتل أمه وأباه وأشقاءه ويصيب معاون مباحث أوسيم بـ 3 طلقات في بطنه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة.. أرز بالبشاميل وملوخية باللحم.. والحلو: صينية بطاطا بالمارشيملو

ننشر الصور الأولى لنقل جثث ضحايا حادث إطلاق النيران بأوسيم

مختل عقليا يقتل أمه وأباه وأشقاءه ويصيب معاون مباحث أوسيم بـ 3 طلقات في بطنه

كنز الفرعون.. تفاصيل معرض توت عنخ آمون في باريس.. صور

بالأسماء والصور.. ننشر هوية الـ 3 مصريين المتوفين في حادث المسجد بالكويت.. ووزير القوى العاملة يتابع

فيديو

تعرف على تفاصيل مبادرة فرحنى شكرا.. فيديو
الأم المثالية بجنوب سيناء: بناتي قدموا للمسابقة والمحافظ وعدني بالحج.. فيديو
نوستالجيا.. أمينة رزق تكشف سر رفضها الزواج من رجل أحبها 14 عاما.. فيديو
التضامن للرعاية الاجتماعية: نهدف لإعادة المشردين إلى أسرهم ..فيديو
الأم المثالية بـ سوهاج: حماي حرمني من الميراث بسبب بناتي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟