هاني الناظر يكشف حقيقة تسبب مرقة الدجاج في الإصابة بالسرطان

تستخدم السيدات مرقة الدجاج في إعداد الأطعمة المختلفة والتي تغنيها عن اللحم أو الدجاج.



وانتشرت بعض الشائعات التي يتم تداولها علي السوشيال ميديا بأن مرقة الدجاج تتسبب في الإصابة بالسرطان.



وأكد الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث علي صفحته الشخصية علي الفيسبوك أن شائعات مرقة الدجاج التي تسبب السرطان ليس لها أساس من الصحة ومعلومات خاطئة وغير علمية.



وحذر الناظر من الانسياق وراء الشائعات المتداولة علي فيسبوك وتداولها لعدم إثارة القلق بالمجتمع.