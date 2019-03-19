فائزة بقرعة الحج تبكي فرحا: فقدت ابني الوحيد وعوضني الله.. صور وفيديو

عبرت منى السعيد من قرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية عن سعادتها لفوزها بقرعة حج الداخلية لهذا العام، مشيرة إلى أنها سعيدة جدا، موجها الشكر لوزارة الداخلية على ما قدموه من تسهيل للإجراءات للتقدم للجرعة مشيرة إلى أنها ستقوم بالدعاء لمصر لحفظها.



وأضافت أن الله عز وجل عوضها بتلك الحجة لتصبر على موت نجلها الوحيد الذي كان يستعد للزفاف، وكان يتمنى أن يقوم بالسفر معها لأداء الحج قبل موته ولكن قدر الله كان أسرع من ذلك إلا أن الله عز وجل قدر لي أن أفوز بالحج.



يذكر أنه كان قد تم إجراء القرعة بنادي الشرطة بتوريل بمدينة المنصورة، بحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية واللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية والمتقدمين وأسرهم والذي شهدت تنظيما لجلوسهم وشاشات عرض داخل وخارج القاعة لإعلان أسماء الفائزين، فيما تقرر قبول 1591 حاجا من بين 8883 مواطنا تقدموا بطلبات الحج هذا العام، كما تقرر قبول طلبات الحج لـ 159 مواطنا من كبار السن دون إجراء القرعة، كما سيُجرى الاختيار 1432 أساسيا بجانب كبار السن وعدد 398 مواطنا في قائمة الاحتياطي.