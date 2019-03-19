نادين لبكي تحتفل بفيلمها الجديد كفر ناحوم.. اليوم

تحتفل مساء اليوم المخرجة نادين لبكى بفيلمها كفر ناحوم بسينما كريم بوسط البلد ، ويلي عرض الفيلم ندوة بحضور المخرجة نادين لبكي، ويديرها المنتج أنطوان خليفة.



وتدور أحداث الفيلم في إحدى المناطق التابعة للعالم العربي التي تقع تحت أزمات سياسية واجتماعية طاحنة، يتتبع الفيلم حياة طفل يعيش في قرية فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة الذي يخضع له، حيث يقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه.



وضاع حلم المخرجة اللبنانية نادين لبكي بالفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي لـ«كفر ناحوم»، في جوائز الأوسكار 2019، بعد فوز فيلم «Roma» المنافس.