رمضان عبدالمعز: 4 أمور تجعل الدعاء غير مستجاب.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الإنسان لا يشقى أبدًا وهو يدعو ربه، ودعوته دائمًا مستجابة إذا دعا بالطريقة الصحيحة.



وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، الله حيي كريم، يستحي إذا مد العبد يده إليه أن يردها صفرًا، لكن الدعاء منظومة تتكون من إرسال واستقبال والرسالة، وأحيانًا تكون الرسالة خاطئة كأن تدعو بالخلود في الدنيا.



وأوضح أن الله لا يقبل دعاء فيه إثم أو قطع رحم، أو إذا كان الداعي يأكل من حرام، معقبًا: "أطب مطعمك تكن مستجيب الدعوة، كما أن الأخ إذا خاصم أخاه لا تستجاب دعوته".