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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ: نتعامل مع متعاطي المخدرات للإصلاح وليس العقاب

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:14 م
الدكتور ماجد القمرى
الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ
كريم ناصر
قال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة بدأت بالفعل فى تطبيق آلية التحليل لمتعاطي المخدرات بالجامعة من الطلاب والعاملين وقد بدأت بتحليل عينات عشوائية لطلاب المدن الجامعية.

وأضاف "القمري" في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الجامعة ستتعامل مع الأمر فى إطار الإصلاح وليس العقاب سواء بالنسبة للطلاب أو العاملين، مشيرًا إلى أن الجامعة بدأت فى نشر حملات توعوية للحد من مخاطر المخدرات وما ينتج عنه من آثار سلبية، وذلك فى إطار تكليف المجلس الأعلى للجامعات، بأنه على رؤساء الجامعات إجراء تحليل المخدرات للطلاب والعاملين بالجامعات، على أن يتم إرسال الأعداد التي تم الكشف عليها والنسب التي ثبت تعاطيها للمخدرات لها ضمن التقرير الأسبوعي للوزارة، ضمن حملات الكشف المفاجئ للعاملين بالكليات والإدارات والمستشفيات الجامعية.

وأكد أن هناك إجراءات صارمة سيتم اتخاذها تجاه من يثبت تعاطيه المخدرات من خلال الحملات المفاجئة، قد تصل إلى الفصل من العمل، مع عمليات توعية مستمرة والإعلان على نفقة الجامعة حال الإقلاع عن تعاطي السموم.

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