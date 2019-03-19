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مرأة

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:38 م
نادين نجيم
نادين نجيم
هاجر هانئ
شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "الانستجرام"، بصور جديدة لها.

أبهرت نادين جمهورها بإطلالتها الجذابة من اختيار الاستايلست Jony Matta Ghorayeb، حيث ارتدت فستانا أخضر قصير ذا أكمام طويلة من علامة Adenfashion ، وتميز التصميم بالقماش اللامع الراقى و بشق من الجانب، وانتعلت صندلا أنيقا POISE DESIGN.


ووضعت لها خبيرة التجميل حنان النجادة مكياجا رائعا أرتكز على الألوان الترابية، واعتمدت على شعرها الأسود المموج المنسدل على كتفيها.
نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور
نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور
نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور
نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور
نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

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نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

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