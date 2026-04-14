تحذير من الرمال المثارة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس اليوم وتقلبات الرياح
ارتفاع جديد في درجات الحرارة الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف تفاصيل حالة الطقس
جيش الاحتلال: إصابة 565 ضابطا وجنديا منذ تجدد العمليات البرية في جنوب لبنان
قراءة سورة الحديد لشراء بيت جديد كل ثلاثاء.. اعرف كيفية اغتنامها
قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل تل أبيب للقاء رئيس أركان جيش الاحتلال
أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز.. تفاصيل
الصور الأولى لطفلي حادث غرق مركب في نهر النيل بقنا
لا داعي للقلق.. «الأنفاق» تُجري اختبارات مكافحة الحريق بمنطقة عدلي منصور
إيران تحذر من أضرار كارثية في منطقة الخليج إذا استهدفت بوشهر النووية
الملائكة تطمئن هذا الميت على ذريته وذويه.. بسبب عمل واحد
افتتاح المرحلة الثانية من محطة تحلية مياه حلايب

افتتح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، المرحلة الثانية من محطة تحلية مياه البحر بمدينة حلايب، في خطوة تعزز منظومة الأمن المائي بالمنطقة.

وأسهمت التوسعات الجديدة في رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة من 1500 إلى 4500 متر مكعب يوميًا.
 

وتُعد المحطة، التي نفذتها شركة المقاولون العرب، أحد المشروعات الحيوية التي تستهدف تلبية احتياجات أهالي المدينة من مياه الشرب، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعاني من محدودية الموارد المائية.
 

وتضم المحطة منظومة متكاملة تشمل مبنى إداريًا وآخر سكنيًا، ومبنى للمولدات والوقود، إلى جانب عنابر التحلية والكيماويات والفلاتر الرملية والمخازن، فضلًا عن بيارات السحب والراجع، بما يضمن استمرارية التشغيل وكفاءة الإنتاج.
 

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لتحقيق تنمية متكاملة بمدن الجنوب، مشددًا على أن ملف المياه يمثل أولوية قصوى، خاصة في المناطق الصحراوية، ولن يتم التهاون في توفير حلول مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.
 

وأشار الدكتور وليد البرقي إلى أن تطوير محطات التحلية يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية، وضمان توفير خدمات أساسية لائقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد.
 

وشهد الافتتاح حضور نائب المحافظ، ورؤساء مدن حلايب وشلاتين، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب مسؤولي شركة المياه وجهاز التعمير، في إطار متابعة تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

نحو حياة كريمة.. محافظ البحر الأحمر يسلم عقود بديل العشوائيات لأهالي حلايب

صورة أرشيفية

رحلة عمل تنتهي بحادث.. إصابة 8 فتيات في انقلاب تروسيكل بسوهاج

بالصور

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

كوبرا تطلق Raval الكهربائية الرياضية.. صور

Cupra Raval
Cupra Raval
Cupra Raval

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

