افتتاح المرحلة الثانية من محطة تحلية مياه حلايب

افتتح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، المرحلة الثانية من محطة تحلية مياه البحر بمدينة حلايب، في خطوة تعزز منظومة الأمن المائي بالمنطقة.

وأسهمت التوسعات الجديدة في رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة من 1500 إلى 4500 متر مكعب يوميًا.



وتُعد المحطة، التي نفذتها شركة المقاولون العرب، أحد المشروعات الحيوية التي تستهدف تلبية احتياجات أهالي المدينة من مياه الشرب، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعاني من محدودية الموارد المائية.



وتضم المحطة منظومة متكاملة تشمل مبنى إداريًا وآخر سكنيًا، ومبنى للمولدات والوقود، إلى جانب عنابر التحلية والكيماويات والفلاتر الرملية والمخازن، فضلًا عن بيارات السحب والراجع، بما يضمن استمرارية التشغيل وكفاءة الإنتاج.



وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لتحقيق تنمية متكاملة بمدن الجنوب، مشددًا على أن ملف المياه يمثل أولوية قصوى، خاصة في المناطق الصحراوية، ولن يتم التهاون في توفير حلول مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.



وأشار الدكتور وليد البرقي إلى أن تطوير محطات التحلية يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية، وضمان توفير خدمات أساسية لائقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد.



وشهد الافتتاح حضور نائب المحافظ، ورؤساء مدن حلايب وشلاتين، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب مسؤولي شركة المياه وجهاز التعمير، في إطار متابعة تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية بالمحافظة.