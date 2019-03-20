شيرين عبد الوهاب تروج لحفلها في دبي

روجت الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفلها فى دبى، والمنتظر إقامته أواخر مارس الجاري، حيث نشرت الأفيش الدعائي الخاص به عبر "انستجرام".



وعلقت شيرين:" ‫أهل الإمارات، وحشتوني، ومستنية أشوفكم في القرية العالمية في ⁧‫#دبي‬⁩ يوم ٢٩ مارس".



و‬كشفت "عبد الوهاب" عن حقيقة حملها من زوجها الفنان حسام حبيب ، فى حفلها الأخير بدولة البحرين ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع الثقافة الرابع عشر.



ونشرت الصفحة الخاصة بموقع trending على الإنستجرام فيديو لها من الحفل وهى ترقص، ثم قالت للجمهور : "مش حامل على فكرة، الناس عايزنى أبقى حامل بالعافية".

