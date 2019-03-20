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فن

شيرين عبد الوهاب تروج لحفلها في دبي

الأربعاء 20/مارس/2019 - 12:22 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
روجت الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفلها فى دبى، والمنتظر إقامته أواخر مارس الجاري، حيث نشرت الأفيش الدعائي الخاص به عبر "انستجرام".

وعلقت شيرين:" ‫أهل الإمارات، وحشتوني، ومستنية أشوفكم في القرية العالمية في ⁧‫#دبي‬⁩ يوم ٢٩ مارس".

و‬كشفت "عبد الوهاب" عن حقيقة حملها من زوجها الفنان حسام حبيب ، فى حفلها الأخير بدولة البحرين ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع الثقافة الرابع عشر.

ونشرت الصفحة الخاصة بموقع trending على الإنستجرام فيديو لها من الحفل وهى ترقص، ثم قالت للجمهور : "مش حامل على فكرة، الناس عايزنى أبقى حامل بالعافية".

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