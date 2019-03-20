اليوم .. الجامعة الأمريكية تكريم الدبلوماسية نادية يونس

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة المحاضرة التذكارية السنوية لتكريم الدبلوماسية نادية يونس بعنوان "القيادة العالمية في عالم متغير"، اليوم، في قاعة إيوارت التذكارية، بميدان التحرير.





وتلقي المحاضرة الدكتورة نعمت مينوش شفيق حيث تتحدث عن بعض مراحل حياتها المهنية التي تشمل التمويل العالمي، واقتصاديات التنمية والأوساط الأكاديمية.





والدكتورة نعمت شفيق هي حاليًا رئيسة جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وأول سيدة في تاريخ الجامعة تعتلي هذا المنصب، كما كانت أيضًا أصغر نائبة لرئيس البنك الدولي حيث تولت المنصب بعمر 36 عاما.





وتولت شفيق منصب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي سابقًا وعملت أيضًا كنائب لمحافظ بنك إنجلترا.





ومحاضرة نادية يونس التذكارية هي جزء من صندوق نادية يونس الذي أنشئ تكريما لذكرى شقيقتها، التي توفيت في تفجير مقر الأمم المتحدة ببغداد في 19 أغسطس 2003، بينما كانت تشغل رئيس فريق ممثل الأمم المتحدة في بغداد الدبلوماسي سيرجيو فييرا دي ميلو.





وبجانب إقامة المحاضرة السنوية، ساعد الصندوق في إنشاء حجرة نادية يونس للمؤتمرات والتي تخدم أعضاء نموذج القاهرة الدولي للأمم المتحدة، وجائزة نادية يونس للخدمة العامة والإنسانية.





وستضيف محاضرة نادية يونس التذكارية السنوية الشخصيات الدولية البارزة في مجالات السياسة والعلاقات الدولية والشؤون الإنسانية للتحدث في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



