اتفاق مصري فيتنامي على تعزيز العلاقات الثقافية وزيادة الحركة السياحية

بحث السفير خالد ثروت مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، مع نيجوين كوك كونج نائب وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، الذي يجري أول جولة له بالمنطقة، بدأها بمصر، سبل تعزيز التعاون بين الدولتين.





وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة فيما يتعلق بتفعيل كافة الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفيتنام في عام 2017، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الفيتنامي الراحل لمصر فى عام 2018.





وأكد "ثروت" و"كونج" حرصهما على رفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين ليصل إلى مليار دولار سنويًا، حيث بلغ حجم التجارة 471 مليون دولار فى عام 2018، بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2017.





وجرى الاتفاق على تعزيز العلاقات الثقافية وزيادة الحركة السياحية بين البلدين.





وفى هذا الإطار، دعا الجانبان الجهات المختصة للإعداد الجيد لاجتماعات الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة المقرر عقدها فى القاهرة فى أكتوبر المقبل.



