ورشة عمل إقليمية حول دبلوماسية العلوم بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل إقليمية حول دبلوماسية العلوم، وذلك بالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية (TWAS-AREP) والرابطة الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS)، في الفترة من 12 إلى 16 يونيه 2019 بالمكتبة.



تهدف ورشة العمل إلى تعريف المشاركين العرب بأهم القضايا السياسية الدولية والإقليمية المعاصرة مع تقديم نظرة عامة عن كيفية مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تطوير السياسات والحوكمة العالمية وحل النزاعات.



كما ستقوم ورشة العمل، من خلال جلسات تفاعلية بين المشاركين والمتحدثين، بعرض بعض الخبرات والدراسات والأمثلة لكيفية تطوير الأفكار والاستراتيجيات؛ وذلك لتعزيز دبلوماسية العلوم في المنطقة العربية، كما تسعى الورشة إلى بناء شبكات قوية لتعزيز الجيل القادم من دبلوماسيي العلوم في المنطقة.



تم فتح باب التقديم لكلٍّ من العلماء العرب الشباب (تحت سن الأربعين) الذين يعيشون ويعملون في المنطقة العربية، وصانعي السياسات والدبلوماسيين المهتمين بالموضوعات السياسية التي تستند إلى العلوم، وممثلي المنظمات غير الحكومية أو القطاعات الأخرى العاملة في مجالي العلوم والدبلوماسية، والعلماء الشباب من النساء، بالإضافة إلى أن شباب العلماء العرب من اللاجئين القادمين من الدول العربية التي تعاني من الحروب مدعوون أيضًا للمشاركة بشكل خاص.