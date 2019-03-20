التعليم تخصص رابطًا إلكترونيًا لتلقي لشكاوى وتظلمات المعلمين

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، عن تخصيص رابط إلكتروني للشكاوى والتظلمات للمعلمين بدلا من الشكاوى الورقية وذلك لسرعة وسهولة متابعة الشكاوى وحلها على مستوى المديريات والإدارات، وذلك عبر الرابط: https://teachers-requests.moe.gov.eg/



وقال عمر، إن كافة الشكاوى والتظلمات تلاقى كل الاهتمام وسرعة البت بها لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي للمعلمين، وإن إرجاع الحق لمستحقيه هو الهدف من هذا التواصل، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحل تلك المشكلات مع الوضع في الاعتبار إن كافة الشكاوى الكيدية والتي ليس لها أساس من الصحة يتخذ ضد مقدميها كافة الإجراءات اللازمة لعقابهم على الادعاءات الكاذبة تجاه زملائهم بالعمل.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب الوزير مع معلمي التربية والتعليم من المحافظات المختلفة، طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستمرار التواصل مع جميع المعلمين على مستوى الجمهورية؛ لبناء جسور الثقة بين الوزارة ومعلميها وإدارييها؛ لتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية.



وقد حضر هذا الاجتماع الدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ووائل شعراوي مدير التوجيه المالي والإداري، وسيد الحلواني مدير عام الموارد البشرية.