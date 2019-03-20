تعرف على سبب تأسيس الخديوي إسماعيل دار الأوبرا في الأزبكية.. فيديو

كشف المصور الصحفى، سمير الغزولى، عن اسباب تأسيس الخديوى إسماعيل لدار الاوبرا بحى الأزبكية، موضحًا أنه عندما قرر افتتاح قناة السويس 1896 كان يعلم أنه سيحضر الاحتفال ملوك ورؤساء، لذلك دشن دار الأوبرا قبل افتتاح قناة السويس بـ100 يوم فقط.



وأضاف الغزولى، خلال لقاء خاص ببرنامج " يوم جديد" المذاع على فضائية " الغد"، أنه اختار المكان الذى يحمل تمثال إبراهيم باشا والده، مشيرًا إلى أن المنطقة كلها كانت عبارة عن منازل عشوائية.



وأردف أن الأوبرا كانت بها فخامة غير عادية ورسم على السقف بجمال فائق الحدود، متابعًا أنه تم حريق دار الاوبرا بالأزبكية فى أكتوبر 1971م وانهى تاريخ 100 عام حيث انهار المبنى بالكامل وتم تحويله لجراج للسيارات.





