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14 شركة تمنح أسعارا تنافسية لمنتجات الإنتاج الحربي في معرض القاهرة.. أدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية ومنظومة الطاقة الشمسية الأبرز.. والجناح يتيح للمشاركين التعرف على الهيئات المصنعة والأجزاء المغذية

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:30 م
صورة من المعرض -
صورة من المعرض - الانتاج الحربي
كريم الخطيب
  • الإنتاج الحربي:
  • 14 شركة تعرض منتجاتها في معرض القاهرة
  • المعرض يتيح التعرف على الهيئات الحكومية والشركات المصنعة
  • السخانات والبوتاجازات والثلاجات أبرز المنتجات

تشارك وزارة الإنتاج الحربي بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولى فى دورته الـ 52 خلال الفترة من 20-29/3/2019 بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

وتعرض الوزارة المنتجات المدنية والأجزاء المكملة للعديد من الصناعات لعدد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركات "حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي)، أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي).

كما تعرض المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي)، حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي).

ويضم جناح "الإنتاج الحربي" بالمعرض العديد من المنتجات التي تهم المواطن والشركات المصنعة المصرية مثل (السخانات، البوتاجازات، الثلاجات، الديب فريزر، التكييفات، المراوح، الشفاطات الصناعية، لمبات الليد الموفرة، شاشات الليد بمختلف مقاساتها، عدادات المياه والكهرباء مسبوقة الدفع.

بالإضافة إلى أدوات المائدة والمطبخ والأواني المنزلية الاستانليس ستيل والألومنيوم، وكذلك موفر المياه الذكي، أجسام محابس المياه، وحدات رفع المياه، طفايات الحريق، إسطوانات البوتاجاز، بارود الصيد، كراسي الاستاد، البويات، مسبوكات السباكة الدقيقة، طنابير الفرامل بأنواعها، المسبوكات والمطروقات النحاس والألومنيوم، بطاريات السيارات.

إلى جانب منظومة الطاقة الشمسية، وحدات توليد الكهرباء والمحركات، الكابلات الهوائية، وغيرها من المنتجات، كما يضم جناح الوزارة نماذج لمحطات معالجة المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومعدات الرى المحوري، وبراميل الدباغة، وماكينة قص الجلود.

وبمناسبة إقامة المعرض، تقدم الوزارة تخفيضات على منتجاتها، وذلك داخل جناحها بمعرض القاهرة الدولي وفي جميع المعارض ومنافذ البيع التابعة للوزارة والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية طوال فترة المعرض، ويتيح معرض القاهرة الدولي الفرصة للمشاركين للتعرف على الهيئات الحكومية والشركات التى تصنّع مختلف المنتجات والأجزاء المغذية التي تتكامل مع منتجاتهم والتواصل معها ومنها شركات الإنتاج الحربى.

وتأتى مشاركة "الإنتاج الحربي" في هذا المعرض من منطلق إيمان الوزارة بدورها فى دعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين داخل مصر وخارجها للاعتماد على الصناعات المحلية وترشيد الاستيراد من الخارج وتوفير العملات الأجنبية، وتعزيز الاقتصاد القومي من خلال توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.
14 شركة تمنح أسعارا تنافسية لمنتجات الإنتاج الحربي في معرض القاهرة.. أدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية ومنظومة الطاقة الشمسية الأبرز.. والجناح يتيح للمشاركين التعرف على الهيئات المصنعة والأجزاء المغذية
14 شركة تمنح أسعارا تنافسية لمنتجات الإنتاج الحربي في معرض القاهرة.. أدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية ومنظومة الطاقة الشمسية الأبرز.. والجناح يتيح للمشاركين التعرف على الهيئات المصنعة والأجزاء المغذية
14 شركة تمنح أسعارا تنافسية لمنتجات الإنتاج الحربي في معرض القاهرة.. أدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية ومنظومة الطاقة الشمسية الأبرز.. والجناح يتيح للمشاركين التعرف على الهيئات المصنعة والأجزاء المغذية
14 شركة تمنح أسعارا تنافسية لمنتجات الإنتاج الحربي في معرض القاهرة.. أدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية ومنظومة الطاقة الشمسية الأبرز.. والجناح يتيح للمشاركين التعرف على الهيئات المصنعة والأجزاء المغذية

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