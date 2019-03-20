إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

أفادت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أنه تم اطلاق سراح المدرب الكاميروني ايمانويل ندومبي مدرب فريق أكاديمية يانج سبورت الكاميروني بعد اختطافه مؤخرا أثناء ذهابه للتدريبات ومطالبة المختطفين بمبلغ 4 آلاف دولار كفدية لإطلاق سراحه.



يذكر أن عبد الله بيفو، المدير الفني لفريق كاتسينا يونايتد النيجيري، تعرض فى الآونة الأخيرة إلى عملية اختطاف وطالبت العصابة التي قامت باختطافه، وطلبت فدية 15 مليون نيرة نيجيرية ما يعادل نحو 41 ألف دولار، مقابل إطلاق سراح المدرب.



