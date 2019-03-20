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رياضة

10 حقائق يجب أن تعرفها قبل قرعة أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:50 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
نور عادل
تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لتحديد مواجهات دور الـ 8 ونصف النهائي في مقر الاتحاد الافريقي بالقاهرة.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري ابطال افريقيا بجانب سيمبا التنزاني،ومازيمبي الكونغولي وشباب قسنطينة الجزائري والترجي التونسي وحوريا كوناكري والوداد المغربي وصن داونز الجنوبي افريقي، بينما تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية بجانب نهضة بركان والصفاقسي التونسي والهلال السوداني وحسني أكادير المغربي والنجم الساحلي ونكانا وجورماهيا.

وقبل انطلاق القرعة بساعات حرص الاتحاد الافريقي لكرة القدم على نشر تقرير عبر موقعه الرسمي حول 10 حقائق عن قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية :

** لن يواجه فريقان من نفس المجموعة بعضهم البعض بدور الثمانية
**صاحب المركز الثاني يستضيف مباريات الذهاب بدور ربع النهائي
**في ربع نهائي ابطال افريقيا يوجد 5 أندية يملكون 19 لقبا للبطولة وهم :الأهلي (8) ، تي بي مازيمبي (5) ، الترجي (3) ، وداد الرياضي (2) ، وماميلودي صنداونز (1).

**سيمبا التنزاني وشباب قسنطينة الجزائري أول مرة يصلان إلي مرحلة خروج المغلوب.
 
**يسعى فريق سيمبا التنزاني الي كسر نحس خسارته نهائي دوري أبطال افريقيا "بمسماها القديم" امام فريق هافيا الغيني.

**فريق شباب قسنطنية الجزائري هو أقدم فريق بربع النهائي حيث انه تأسس عام 1898، قبل حوالي 121 عاما.

**يتطلق الترجي الي حصد لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي مثلما فعل الأهلي عامي 2005 و2006، وعامي 2012 و2013، ومازيمبي عامي 1967 و1968،وعامي 2009 و2010 وانيمبا في عامي 2003و2004.

**في الكونفدرالية يوجد اربع أندية من المغرب وتونس وهم نهضة البركان وحسنة أكادير والصفاقسي والنجم الساحلي.

**خروج حامل اللقب الرجاء المغربي من دور المجموعات وفشل في تحقيق انجاز مازيمبي والصفاقسي في تحقيق المسابقة مرتين على التوالي 

**يفتخر فريق نكانا الزامبي بسجل "لا يحسد" عليه على صعيد المباريات التي خسرها على أرضه في المباريات الافريقية منذ عام 1983.

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