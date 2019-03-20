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اقتصاد

وول ستريت تفتح مستقرة مع ترقب المستثمرين لآفاق سياسة مجلس الاحتياطي

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:23 م
مؤشرات الأسهم الرئيسية
مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت
رويترز
استقرت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت دون تغير يذكر عند الفتح اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بحذر مزيدا من الوضوح لآفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) هذا العام بينما تستمر المخاوف التجارية.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.23 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 2831.34 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 1.99 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 7721.95 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 19.59 نقطة، أو ما يعادل 0.08 بالمئة، مسجلا 25867.79 نقطة.

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