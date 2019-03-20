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صلاح فوزي: الحوار حول التعديلات الدستورية تقليد برلماني ممتاز يستوعب جميع الآراء

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:06 م
الدكتور صلاح فوزي،
الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري
حسام الحارتي
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري ، إن الحوار المجتمعي داخل البرلمان يتم خلاله الاستماع إلى كافة الآراء حول تعديل الدستور.

وأضاف في تصريحات هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج " صالة التحرير "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، أن التعديلات تقليد برلماني ممتاز يتسع لجميع الآراء ، موضحا ان جميع الآراء كانت تتفق مع جميع المواد المطلوب تعديلها،

وأوضح أن اللجنة الدستورية والتشريعية ستجيب على تساؤلات، المعارضين على بعض التعديلات، مشيرا إلى وجود اتفاق كامل بين جميع الآراء، موضحا أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إتاحة لجميع المتحدثين توضيح وجهة النظر بشفافية ،واضحة

وتابع :" الاجتماعات كانت مثمرة وناجحة والجلسات المقبلة ستكون في غاية الأهمية من أجل استكمال الحوار المجتمعي ".

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