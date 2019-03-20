الكهرباء تكشف تفاصيل مشروع بنبان للطاقة الشمسية.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن "مشروع بنبان للطاقة الشمسية حصل على جائزة البنك الدولي كأكثر مشروع تميزًا".



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "المشروع تشارك فيه 32 شركة بإجمالي إنتاج 1465 ميجا وات، وأن 2 مليار دولار حجم استثمارات المشروع"، مشيرًا إلى أن "المشروع يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".



وأكد أن العالم ينظر إلى الطاقة المتجددة على أنها المصادر المستقبلية، موضحًا أن الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة يشهد تطورا كبيرا خلال الفترة، مشيرًا إلى أن "المشروع أكبر محطة طاقة شمسية في العالم".



وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه من المنتظر إضافة إنتاج مشروع "بنبان" إلى الشبكة القومية نهاية العام الجاري.