إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بالمنوفية

أصيب 10 الأشخاص بإصابات بالغة وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى وأخرى نقل بسبب السرعة الجنونية على طريق كفر داود - السادات.



وتم نقل المصابين الي مستشفى السادات وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



وتلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى وأخرى نقل بسبب السرعة الجنونية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفي السادات العام لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.