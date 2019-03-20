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فن

أمل حجازي تطرح كليب أغنية بكرة يكبروا .. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:24 م
كليب بكره يكبروا
كليب بكره يكبروا
أحمد إبراهيم
طرحت المطربة أمل حجازى، فيديو كليب أغنية "بكره يكبروا" عبر "يوتيوب" بمناسبة عيد الأم غدا.

يذكر أن المطربة أمل حجازى، بعد ارتدائها الحجاب، أطلقت العديد من الأغانى والأناشيد الدينية مثل "حجابك تاج" ويوم مولدك يا محمد"، "ياسيدة النساء يا مريم"، "السلام عليك يا سيد الخلق".

وكانت أمل حجازى علقت على حسابها موقع التغريدات تويتر قائلة :"الأم... وجودها حياة دعواتها نجاة رضاها جنة كل عام وجميع الأمهات بألف خير والله يرحم من هم في السماء".

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