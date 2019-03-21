طريقة عمل قدرة قادر بالشوكولاتة

تعد كيكة قدرة قادر من اشهى انواع الحلوي التي يمكن ان تقدميها في المتاسبات، لذا سنقدم لكم بطريقة بسيطة طريقة تحضير كيكة قدرة قادرة بالشكولاتة اللذيذة، وبابسط المكونات، والتكاليف.



المقادير

خليط الكراميل:

كوب سكر

٢ملعقة من السكر



خليط الكريم:

٤ حبة كبيرة من البيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

علبة كبيرة حليب مركز محلي

كوب ونص من الحليب

٢٠٠ جرام جبن كريمي



خليط الكيك:

٤/٣ كوب من الزبدة

كوب و ربع من السكر

بيضة

ملعقة فانيليا صغيرة

١٠٠جرام شوكولاتة مذابة

كوب وربع ماء

٣ اموال و ربع من الدقيق

نصف كوب من الكاكاو الخام

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

٤/٣ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

ربع ملعقة صغيرة من الملح





طريقة التحضير



-سخني الفرن الى درجة حرارة 180مْ. احضري قالب كيك ذو فتحة من الوسط، ضعيه في صينية عالية الحافة.



-اسكبي ماء في الصينية ليصل الى منتصف ارتفاع القالب.



-خليط الكراميل:اخرجي قالب الكيك من الصينية وضعيه بقربك. ضعي السكر والماء في مقلاة وضعيه على نار متوسطة الى ان يذوب السكر تماما ويصبح لونه ذهبي غامق.



-اسكبي السكر في القالب. امسكي القالب بفوطة قطنية وحركي السكر ليغطي القاع و الجوانب.دعيه يبرد قليلا



-خليط الكريم: في طبق عميق ضعي البيض، الفانيليا، الحليب المركز، الحليب، الجبن، قلبي بالمضرب الشبكي الى ان تحصلي على خليط متجانس. صبي خليط الكريم فوق الكراميل في القالب



-خليط الكيك: على قطعة من ورق الزبدة او في طبق عميق، انخلي الدقيق، الكاكاو، البيكنج باودر، الصودا، والملح.دعيه جانبا.



-في وعاء الخلاط ضعي الزبدة والسكر. ثبتي المضرب الشبكي وشغلي على سرعة متوسطة إلى أن يصبح الخليط كريمي. اضيفي البيض والفانليا، اخفقي الى يختفي البيض.



-اضيفي الشوكولاتة، أخفقي على سرعة متوسطة الى ان تختلط الشوكلاتة.



-أوقفي الخلاط،اضيفي الدقيق والماء .شغلي الى ان يختفي الدقيق.



-ضعي القالب في الصينية التي بها ماء. ضعي القالب في الفرن لمدة ساعة إلى ساعة ونصف إلى أن ينضج الكيك ويتماسك تماما. اختبري نضج الكيك بعود خشبي، يجب ان يخرج العود نظيفا كدليل على نضج الكيك.



-. اخرجي قالب الكيك من الفرن. أخرجي القالب من الصينية بهدوء، ضعيه على شبك معدني. دعي الكيك في القالب إلى أن يبرد تماما.



-. ضعي الكيك في البراد لعدة ساعات او طوال الليل.



-. اقلبي الكيك على طبق تقديم عالي الحافة كي لا يتساقط الشراب المتكون مع الكيك. قدميه مباشرة.