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عزمي مجاهد يدافع عن ميدو بعد إقالته من الوحدة السعودى.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:38 م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
محمد القاضي
أشاد الإعلامي عزمي مجاهد، بمدرب نادي الوحدة السعودي السابق أحمد حسام ميدو، وقال إنه "قدم أداء رائعا في الدوري السعودي".

كان نادي الوحدة السعودي قد أعلن إقالة أحمد ميدو، بعدما سب أحد مشجعي النادي على تويتر.

وأضاف "مجاهد" في برنامجه عبر فضائية "الرافدين+"، اليوم الأربعاء، أن أحمد حسام ميدو قدم تجربة رائعة في الدوري السعودي، وشرف مصر.

وأشار عزمي مجاهد، إلى أن ميدو أخطا عندما سب المشجع السعودي، متابعا: "السعودية والإمارات مبيهزروش"

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