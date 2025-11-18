تراجع أسعار البيض وفائض كبير في الإنتاج.. تفاصيل

تشهد سوق الدواجن والبيض حالة من الانخفاض الملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، نتيجة زيادة الإنتاج بعد جهود حكومية مكثفة لمعالجة أزمة الأعلاف.

وعلى الرغم من استفادة المستهلك من هذا التراجع، فإن الوضع يضع المزارع الصغيرة أمام تحديات كبيرة قد تهدد استمرارها في السوق.

فائض كبير في الإنتاج يقود إلى تراجع الأسعار

أوضح سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة، أن الأسعار انخفضت بسبب وفرة كبيرة في الإنتاج، حيث يسجل قطاع الدواجن فائضا يقدر بنحو 15%، بينما يتراوح فائض إنتاج البيض بين 20% و25%.

هذا العرض المرتفع أدى إلى تراجع كبير في الأسعار، لكنه في المقابل تسبب في خسائر ملموسة للمنتجين، خصوصًا المزارع الصغيرة التي تمثل ما يقرب من ثلث القطاع.

تحذيرات من استمرار تدني الأسعار

وقال إن التراجع غير الطبيعي في الأسعار يُعد تهديدًا مباشرًا لاستمرارية صغار المنتجين، مؤكدًا أنهم يتكبدون خسائر فعلية قد تدفع بعضهم إلى الخروج من السوق. وطالب بسرعة التدخل لإيجاد آليات تحقق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على المربيين.

دعوة لإعادة تشغيل بورصة الدواجن

وشدد على ضرورة استحداث أو إعادة تشغيل بورصة رسمية للدواجن لعرض الأسعار الحقيقية بعيدًا عن تحكم السماسرة.

وأكد أن وجود بورصة تخضع لإشراف الجهات المختصة سيسهم في ضبط السوق وتعزيز الشفافية، ما يضمن علاقة عادلة بين المنتج والمستهلك ويحافظ على استقرار القطاع.

لجنة عليا لتنظيم الصناعة تعيد الانضباط للسوق

تشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن برئاسة وزير الزراعة أسهم في ضبط مدخلات الإنتاج، وتسهيل دخول الأعلاف من الموانئ، وتوفير العملة للاستيراد، هذه الإجراءات انعكست بالإيجاب على استقرار الأسعار وزيادة حجم المعروض في السوق.