دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
تراجع أسعار البيض وفائض كبير في الإنتاج.. تفاصيل

إسراء صبري

تشهد سوق الدواجن والبيض حالة من الانخفاض الملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، نتيجة زيادة الإنتاج بعد جهود حكومية مكثفة لمعالجة أزمة الأعلاف.

وعلى الرغم من استفادة المستهلك من هذا التراجع، فإن الوضع يضع المزارع الصغيرة أمام تحديات كبيرة قد تهدد استمرارها في السوق.

فائض كبير في الإنتاج يقود إلى تراجع الأسعار

أوضح سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة، أن الأسعار انخفضت بسبب وفرة كبيرة في الإنتاج، حيث يسجل قطاع الدواجن فائضا يقدر بنحو 15%، بينما يتراوح فائض إنتاج البيض بين 20% و25%. 

هذا العرض المرتفع أدى إلى تراجع كبير في الأسعار، لكنه في المقابل تسبب في خسائر ملموسة للمنتجين، خصوصًا المزارع الصغيرة التي تمثل ما يقرب من ثلث القطاع.

تحذيرات من استمرار تدني الأسعار

وقال إن التراجع غير الطبيعي في الأسعار يُعد تهديدًا مباشرًا لاستمرارية صغار المنتجين، مؤكدًا أنهم يتكبدون خسائر فعلية قد تدفع بعضهم إلى الخروج من السوق. وطالب بسرعة التدخل لإيجاد آليات تحقق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على المربيين.

دعوة لإعادة تشغيل بورصة الدواجن

وشدد على ضرورة استحداث أو إعادة تشغيل بورصة رسمية للدواجن لعرض الأسعار الحقيقية بعيدًا عن تحكم السماسرة. 

وأكد أن وجود بورصة تخضع لإشراف الجهات المختصة سيسهم في ضبط السوق وتعزيز الشفافية، ما يضمن علاقة عادلة بين المنتج والمستهلك ويحافظ على استقرار القطاع.

لجنة عليا لتنظيم الصناعة تعيد الانضباط للسوق

تشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن برئاسة وزير الزراعة أسهم في ضبط مدخلات الإنتاج، وتسهيل دخول الأعلاف من الموانئ، وتوفير العملة للاستيراد، هذه الإجراءات انعكست بالإيجاب على استقرار الأسعار وزيادة حجم المعروض في السوق.

الدواجن الأعلاف قطاع الدواجن البيض

