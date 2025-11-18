وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي

تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جناح شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا (Cairo ICT).

جاءت الزيارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، ولفيف من قيادات الوزارة والشركة.

وشهدت الزيارة استعراضاً شاملاً لأبرز الجهود والأنشطة التي تنفذها شركة "إي فاينانس" لدعم القطاع الزراعي في مصر، والحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها في إطار التعاون المشترك والمستمر مع وزارة الزراعة، حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من التطبيقات والمنصات الرقمية التي قامت الشركة بتنفيذها لخدمة هذا المجال الحيوي.

وشملت تلك التطبيقات، تطبيق "نباتك"، التفاعلي والذي يهدف إلى توفير محتوى إرشادي زراعي دقيق وموثوق للمزارعين والمهندسين الزراعيين، كما يقدم إجابات فورية وموثقة عن استفسارات المستخدمين المتعلقة بالآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل، إضافة إلى احتياجات الري والتسميد، والممارسات الزراعية السليمة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.



وأكد وزير الزراعة على أهمية هذا المعرض التكنولوجي الهام، مشيراً إلى أنه يجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، حيث أصبح منصة وطنية وإقليمية تجمع القادة والخبراء والمبتكرين، لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم والمساهمة في رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطن.

​

وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي في القطاع الزراعي، والشوط الذي قطعته الدولة المصرية في هذا المجال، وتلك النقلة النوعية التي تم تحقيقها، في مجال الرقمنة، فلم تكن مجرد تطوير تقني، بل تحول شامل يمس المزارع والباحث والموظف وصانع القرار، مشيراً إلى أن التكنولوجيا أصبحت في قلب التنمية الزراعية، وهي مفتاح المستقبل لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وثمن فاروق الجهود الكبيرة المبذولة من قبل شركة "إي فاينانس"، حيث أكد أن دمج الحلول الرقمية، يمكن أن يحدث "ثورة حقيقية" في إدارة الأراضي والمحاصيل، وتقديم خدمات تمويل وإرشاد زراعي أكثر كفاءة ووصولاً للمزارع البسيط.

ودعا وزير الزراعة إلى مزيد من التعاون البناء لتقديم المزيد من الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي احتياجات المزارعين وتدعم رؤية مصر للتنمية الزراعية المستدامة.