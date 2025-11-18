قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
أخبار البلد

وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جناح شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا (Cairo ICT).

جاءت الزيارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، ولفيف من قيادات الوزارة  والشركة.
وشهدت الزيارة استعراضاً شاملاً لأبرز الجهود والأنشطة التي تنفذها شركة "إي فاينانس" لدعم القطاع الزراعي في مصر، والحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها في إطار التعاون المشترك والمستمر مع وزارة الزراعة، حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من التطبيقات والمنصات الرقمية التي قامت الشركة بتنفيذها لخدمة هذا المجال الحيوي.

وشملت تلك التطبيقات، تطبيق "نباتك"، التفاعلي والذي  يهدف إلى توفير محتوى إرشادي زراعي دقيق وموثوق للمزارعين والمهندسين الزراعيين، كما يقدم إجابات فورية وموثقة عن استفسارات المستخدمين المتعلقة بالآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل، إضافة إلى احتياجات الري والتسميد، والممارسات الزراعية السليمة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
  
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذا المعرض التكنولوجي الهام، مشيراً إلى أنه يجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، حيث أصبح منصة وطنية وإقليمية تجمع القادة والخبراء والمبتكرين، لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم والمساهمة في رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي في القطاع الزراعي، والشوط الذي قطعته الدولة المصرية في هذا المجال، وتلك النقلة النوعية التي تم تحقيقها، في مجال الرقمنة، فلم تكن مجرد تطوير تقني، بل تحول شامل يمس المزارع والباحث والموظف وصانع القرار، مشيراً إلى أن التكنولوجيا أصبحت في قلب التنمية الزراعية، وهي مفتاح المستقبل لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وثمن فاروق الجهود الكبيرة المبذولة من قبل شركة "إي فاينانس"، حيث أكد أن دمج الحلول الرقمية، يمكن أن يحدث "ثورة حقيقية" في إدارة الأراضي والمحاصيل، وتقديم خدمات تمويل وإرشاد زراعي أكثر كفاءة ووصولاً للمزارع البسيط.

ودعا وزير الزراعة إلى مزيد من التعاون البناء لتقديم المزيد من الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي احتياجات المزارعين وتدعم رؤية مصر للتنمية الزراعية المستدامة.

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

تفاقم الجوع بغزة

تحذير أممي من خطورة أزمة جوع عالمية بسبب ترامب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وترامب

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة.. تفاصيل

أبو الغيط، يلتقي بوانج يي، وزير الخارجية الصيني

​أبو الغيط يؤكد لوزير الخارجية الصيني اهتمام العرب بـ"مبادرة الحوكمة العالمية"

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

إدارة شئون البيئة بالشرقية تفتش على ٣ مستشفيات بمركزي فاقوس وأبوحماد وتحرر 21 محضرا

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

