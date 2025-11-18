قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
ليفاندوفسكي: كل دقيقة في الملعب أصبحت لها قيمة كبيرة بالنسبة لي

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
إسلام مقلد

يواصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ، كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية مع برشلونة، بعدما قدّم خلال الأسابيع الأخيرة عروضًا قوية أعادت إليه وهجه التهديفي، وأكدت أنه لا يزال قادرًا على المنافسة في أعلى مستويات كرة القدم رغم تقدمه في العمر والتوقفات التي فرضتها عليه الإصابة في بداية الموسم.

مشاعر رضا وثقة بعد أداء دولي مميز

أعرب ليفاندوفسكي عن شعوره بالرضا التام عن مستواه الحالي، مؤكدًا أنه يعيش واحدة من أفضل فتراته خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد ظهوره اللافت في مباراة منتخب بولندا أمام مالطا.

وقال في تصريحات لقناة "TVP Sport" إن عودته للتألق جعلته يستمتع بكل لحظة داخل الملعب، مضيفًا: "لقد مر وقت طويل منذ أن لعبت بهذا المستوى.. أشعر الآن بأنني أقل توترًا، وهذا شيء يأتي مع الخبرة والعمر. كل دقيقة في الملعب أصبحت لها قيمة كبيرة بالنسبة لي".

ويأمل المهاجم المخضرم أن يواصل المنتخب البولندي طريقه نحو التأهل إلى كأس العالم، مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على اجتياز ملحق التصفيات، رغم الظروف الصعبة التي مر بها خلال العام الجاري سواء داخل الملعب أو خارجه.

جاهزية بدنية وفترات توقف محسوبة

رغم تعرّضه لمشكلتين عضليتين منذ انطلاق الموسم، إلا أن الجهاز الطبي لبرشلونة يشير إلى أن ليفاندوفسكي يدير مجهوده البدني بحكمة كبيرة، ويعرف بدقة ما يتحمله جسده.

ورغم الانطلاقة البطيئة، إلا أن أرقامه الهجومية بدأت تعود لمعدلاتها المعهودة، ليظهر كمهاجم مرعب أمام المرمى، وأكثر استعدادًا للوصول إلى ذروة أدائه في المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويرى داخل برشلونة أن هذه التوقفات المحدودة قد تكون عاملاً إيجابيًا في الحفاظ على نشاطه حتى نهاية الموسم، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى خبرته وفعاليته داخل منطقة الجزاء.

مستقبل مفتوح واستعداد للتضحية من أجل برشلونة

على صعيد مستقبله، أكد ليفاندوفسكي أنه مستعد تمامًا لتجديد عقده لعام إضافي، وقد أبلغ إدارة النادي برغبته دون أي ضغوط، موضحًا أنه ينتظر القرار النهائي بنهاية الموسم.

كما أشار إلى استعداده لتخفيض راتبه أو قبول دور المهاجم البديل إذا تطلب الأمر ذلك، في رسالة واضحة تؤكد مدى ارتباطه بالنادي وبمدينة برشلونة.

وأكد المهاجم البولندي أن سعادته الكبيرة داخل النادي هي الدافع الأكبر وراء رغبته في الاستمرار، مشيرًا إلى أنه يشعر بالراحة داخل الفريق ويؤمن بقدرته على تقديم المزيد.

عودة الهداف

تؤكد الأرقام الحالية لليفاندوفسكي أنه لا يزال أحد أبرز مهاجمي أوروبا، وأن تأثيره يتجاوز التسجيل إلى صناعة الفارق بذكائه وتمركزه وخبرته التي تمنح برشلونة حلولًا هجومية لا غنى عنها. ومع هذا المستوى المتجدد، يجد منافسو برشلونة صعوبة كبيرة في الحد من خطورته، سواء في الليجا أو دوري الأبطال.

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

إدارة شئون البيئة بالشرقية تفتش على ٣ مستشفيات بمركزي فاقوس وأبوحماد وتحرر 21 محضرا

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

