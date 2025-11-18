قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل

عبد الرحمن محمد

تستعد دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة يوم الخميس المقبل، الموافق 29 جمادى الأولى 1447 هجريًا، وما يعادله 20 نوفمبر 2025، في خطوة رسمية لتحديد موعد بداية الشهر الجديد، مع العلم أن هذا الاستطلاع يقترب بنا من شهر رمضان المبارك 2026 بحوالي 90 يومًا.

وفي حالة ثبوت رؤية الهلال، سيكون يوم الخميس المتمم لشهر جمادى الأولى، ويكون يوم الجمعة 21 نوفمبر أول أيام شهر جمادى الآخرة، أما إذا تعذرت الرؤية، فسيكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الأولى، ويبدأ شهر جمادى الآخرة يوم السبت 22 نوفمبر 2025.

طريقة استطلاع الهلال 

وأوضحت دار الإفتاء، أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك والمساحة، وعددها ست لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه وبتعاون كامل من السادة المحافظين لهذه الأماكن التي تتوافر فيها شروط تيسر رصد الهلال.

وذكرت أن الحساب الفلكي القطعي لا يمكن أن يعارض الرؤية الصحيحة، فلكل منهما مجاله، حيث يهتم الحساب الفلكي بولادة الهلال ومكثه في الأفق بعد غروب الشمس، وكذلك الرؤية تستأنس بالحساب الفلكي في الرد على الشاهد الذي يزعم رؤيته وهو لم يولد أصلًا بمعنى أن الحساب ينفي ولا يثبت.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كشف تفاصيل رؤية الهلال لهذا الشهر، موضحًا أن القمر سيولد مباشرة بعد الاقتران في الساعة 8:48 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 جمادى الأولى، وهو يوم تحري الرؤية الرسمي.

وأشار المعهد إلى أن القمر سيغرب في مكة المكرمة قبل غروب الشمس بـ4 دقائق، وفي القاهرة قبل الغروب بـ10 دقائق، فيما تتراوح مدة الغروب في باقي المحافظات ما بين 4 إلى 10 دقائق، أما العواصم العربية والإسلامية فتغرب فيها هلال الشهر قبل الشمس بما بين دقيقتين و19 دقيقة، باستثناء كل من الخرطوم في السودان وعدن في اليمن حيث يغرب الهلال مع غروب الشمس.

وتوضح الحسابات الفلكية أن يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر سيكون المتمم لشهر جمادى الأولى 1447، ما يعني أن الغرة الفلكية لشهر جمادى الآخرة ستكون يوم السبت 22 نوفمبر 2025، ما يتيح للمواطنين وأهل العلم متابعة الأيام المباركة بدقة والاستعداد لشهر العبادة والصيام.

دار الإفتاء هلال شهر جمادى الآخرة يوم الخميس موعد بداية الشهر الجديد طريقة استطلاع الهلال

