قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصير البلاغات الكيدية وحماية الطبيب في القانون الجديد.. متحدث الصحة يكشف

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تعد البلاغات الكيدية في مجال الطب من القضايا التي تثير الكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطباء وواجباتهم. 

وتُعتبر هذه البلاغات، في بعض الأحيان، أداة تُستخدم للضغط على الأطباء أو للحصول على مكاسب غير مشروعة، ما قد يؤثر سلبًا على سمعة الطبيب وقدرته على ممارسة مهنته بشكل سليم.

 في هذا السياق، يبرز دور القانون الجديد المسؤولية الطبية في توفير حماية

قانونية فعالة ضد هذه الشكاوى المضللة.

القانون الجديد وموقفه من البلاغات الكيدية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات له خلال برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يشمل مواد واضحة تهدف إلى التعامل مع البلاغات الكيدية، حيث ينص القانون على أن أي شكوى يتم التحقق من كيديتها، سيتحمل مقدمها عقوبات قانونية.

الهدف من هذه العقوبات هو حماية الأطباء من استغلال القانون من قبل بعض الأفراد الذين يسعون إلى تقديم شكاوى مزيفة بغرض تحقيق مكاسب شخصية غير قانونية.

 هذه الخطوة جاءت في إطار سعي الوزارة لتوفير بيئة آمنة للعمل الطبي، مع ضمان عدم استغلال النظام من قبل الأشخاص الذين يتعمدون تقديم شكاوى كيدية.

أسباب تقديم الشكاوى الكيدية في المجال الطبي

من الأسباب التي قد تؤدي إلى تقديم شكاوى كيدية ضد الأطباء:

الضغط للحصول على تعويضات مالية: في بعض الحالات، يسعى المرضى أو عائلاتهم للحصول على تعويضات مالية من خلال تقديم شكاوى غير صحيحة.

الأخطاء في التشخيص أو العلاج: في حال حدوث خطأ طبي، قد يتم توجيه الاتهام للأطباء بدون وجود دليل على سوء التصرف.

الضغوط النفسية أو الاجتماعية: بعض المرضى أو عائلاتهم قد يواجهون ضغوطًا تؤدي إلى تقديم بلاغات كيدية بدافع الانتقام أو بسبب فقدان الثقة في النظام الطبي.

كيف يحمي القانون الطبيب من البلاغات الكيدية؟

ينص القانون الجديد على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطباء من البلاغات الكيدية، وهي:

فرض عقوبات على مقدمي الشكاوى الكيدية: في حال ثبت أن الشكوى كيدية أو غير صحيحة، يتم تطبيق عقوبات على مقدم الشكوى. هذه العقوبات تشمل الغرامات المالية أو حتى السجن في بعض الحالات.

إجراءات تحقق فعالة: يتم إنشاء آليات تحقق دقيقة لضمان التأكد من صحة الشكاوى المقدمة ضد الأطباء، مما يقلل من فرص تقديم بلاغات كيدية.

حماية الأطباء من التشهير: إذا ثبت أن الشكوى كيدية، يمكن للأطباء اتخاذ إجراءات قانونية ضد من قد يشهر بهم أو يؤثر سلبًا على سمعتهم.

تقليل فرص الاستغلال القانوني: من خلال تحديد إطار قانوني صارم لمعالجة البلاغات الكيدية، يحد القانون الجديد من محاولات الاستغلال غير المشروعة للنظام الطبي.

البلاغات الكيدية مجال الطب سمعة الطبيب الدكتور حسام عبدالغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ترشيحاتنا

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

بالصور

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد