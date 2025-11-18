لأول مرة.. الصحة: حقن مفصل الفك لفتاة تعاني من عجز في فتح الفم بمستشفى الشروق

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، أنه ولأول مرة تم حقن مفصل الفك لفتاة تعاني من عجز في فتح الفم وذلك بمستشفى الشروق المركزي بمحافظة القاهرة

وقالت وزارة الصحة والسكان ،أن المريضة عمرها 15 عامًا تعاني من عجز شبه كامل في فتح الفم مصحوبا بآلام . شديدة في مفصل الفك الصدغي مع صعوبة في المضع والكلام.

واوضحت وزارة الصحة انت تم إجراء الفحص الإكلينيكي الدقيق والأشعات اللازمة على مفصل الفك وتبين وجود انزلاق غضروفي بالمفصل الصدغي الفكي موضحة أنه تقرر إجراء أول عملية حقن حيث تم عمل غسيل لمفصل الفك باستخدام محلول الرينجر لإزالة الالتصاقات، وتم حقن حمض الهيالورونيك داخل المفصل لتحسين حركة المفصل وتقليل الاحتكاك والآلام.

تحرير العضلات والالتصاقات

واكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تحرير العضلات والالتصاقات المحيطة بالمفصل وتحريك الفك تدريجيا حتى تم استعادة مدى الفتح الطبيعي للفم

تمت متابعة الحالة لحين استقرارها مع تحسن الوظيفة الحركية للفك واختفاء الألم