إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

شاركت البلوجر المغربية حنان، زوجة نجم منتخب مصر ولاعب الجزيرة الإماراتي محمد النني، جمهورها على موقع إنستجرام بـ 5 صور شخصية جديدة خطفت بها الأنظار، وحققت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية

ونشرت حنان الصور عبر حسابها الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث ظهرت خلال تواجدها في أحد المطاعم بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة. وارتدت بدلة بيضاء مع توب أسود وكاب أسود، كما ظهرت في إحدى اللقطات وهي تتناول الطعام باستخدام العصا الصينية، في حين التقطت صورة أخرى وهي تحمل ابنتها الرضيعة التي ظهرت أيضاً بفستان أبيض.

وتعيش البلوجر المغربية رفقة زوجها محمد النني في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انضم لاعب الوسط المصري إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي بعد رحيله عن أرسنال الإنجليزي.

أرقام النني مع الجزيرة الإماراتي

انضم محمد النني، صاحب الـ33 عاماً، إلى الجزيرة في يوليو 2024 في صفقة انتقال حر، وخاض منذ ذلك الحين 39 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفاً واحداً وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وخلال الموسم الحالي، شارك النني في 6 مباريات فقط دون تسجيل أو صناعة.

من هي زوجة محمد النني الثانية؟

حنان هي بلوجر مغربية معروفة.

تمتلك عدة مشروعات خاصة في عالم الموضة والجمال.

صاحبة العلامة التجارية الشهيرة لمسة مراكش.

يتابعها على إنستجرام أكثر من 46 ألف متابع.

احتفل النني بزواجه منها في 10 أكتوبر 2024، وهو الحدث الذي عاد للواجهة مجدداً خلال الأشهر الماضية بعد انتشار واسع على مواقع التواصل.