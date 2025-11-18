السيناريوهات المتوقعة في نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

قال الكاتب الصحفي علي حسن، إن الدولة المصرية تابعت انتخابات مجلس النواب 2025، لأن ذلك أمر يهم كل مواطن، موضحا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تصرف رفيع المستوى والأداء.

وأضاف الكاتب الصحفي علي حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي يحرص بشكل تام على الإرادة الشعبية، التي هي أساس أي استحقاق نيابي.

وأوضح أن الرئيس وجه الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص جميع البلاغات المتقدمة، وعددها 88 طعنا في سير العملية الانتخابية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإعلان ما وقع من مخالفات، حتى إذا تم إعادة الانتخابات.

وأوضح: “القول الفصل للهيئة الوطنية للانتخابات، أن البلاغات لم تكن بجميع الدوائر، وأتوقع أن تكون الإعادة في بعض اللجان التي حدث بها أخطاء، والرئيس السيسي ترك الباب مفتوحا لفعل كل ما يلزم حتى إذا تطلب الأمر إلغاء الانتخابات”.



