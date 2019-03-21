وفاء_الملك_سلمان_للملك_عبدالله ... هاشتاج يسيطر على تويتر

"الوفاء" هي قمة التسامي والشهامة لدى الانسان ... لذا كم أفاخر بوفاء بقيادتنا .

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.#وفاء_الملك_سلمان_للملك_عبدالله pic.twitter.com/lTL4OQKgcy — طارق النوفل (@TARIQALNOFAL) March 20, 2019

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية سيلا من التعليقات وردود الأفعال على قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتسمية كلية عسكرية باسم شقيقه الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.ويظهر في الوثيقة المتداولة، وهي برقية صادرة عن الديوان الملكي، وموجهة لوزارة الحرس الوطني، أمر الملك سلمان بعدم تسمية الكلية على اسمه كما جاء في اقتراح وزير الحرس الوطني، واختيار اسم الملك عبدالله بدلًا منه.ونصت البرقية على ”صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني.. اطلعنا على كتاب سموكم القاضي بإنشاء كلية القيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني، وطلبكم الموافقة على أن يكون اسم الكلية "كلية الملك سلمان للقيادة والأركان".. وما أوضحتموه بهذا الخصوص. ولرغبتنا بأن تحمل هذه الكلية اسم أخي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، اعتمدوا أن يكون اسمها كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، فأكملوا ما يلزم بموجبه".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج حمل اسم وفاء الملك سلمان للملك عبد الله.