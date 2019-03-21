ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

#وفاء_الملك_سلمان_للملك_عبدالله ... هاشتاج يسيطر على تويتر

الخميس 21/مارس/2019 - 12:01 ص
الملك سلمان وشقيقه
الملك سلمان وشقيقه الملك عبد الله
شريف سيد
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية سيلا من التعليقات وردود الأفعال على قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتسمية كلية عسكرية باسم شقيقه الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.

ويظهر في الوثيقة المتداولة، وهي برقية صادرة عن الديوان الملكي، وموجهة لوزارة الحرس الوطني، أمر الملك سلمان بعدم تسمية الكلية على اسمه كما جاء في اقتراح وزير الحرس الوطني، واختيار اسم الملك عبدالله بدلًا منه.

ونصت البرقية على ”صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني.. اطلعنا على كتاب سموكم القاضي بإنشاء كلية القيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني، وطلبكم الموافقة على أن يكون اسم الكلية "كلية الملك سلمان للقيادة والأركان".. وما أوضحتموه بهذا الخصوص. ولرغبتنا بأن تحمل هذه الكلية اسم أخي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، اعتمدوا أن يكون اسمها كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، فأكملوا ما يلزم بموجبه".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج حمل اسم وفاء الملك سلمان للملك عبد الله.

ترشيحاتنا

لاعبان من الزمالك مهددان بالغياب عن مواجهة الأهلى فى القمة 117

يورجن كلوب ينصح محمد صلاح بالسير على خطى سايدو ماني

فيسبوك يطلق ميزة جديدة.. حدث ماسنجر على هاتفك المحمول فورا

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

عماد النحاس: راض عن النتيجة وأداء المقاولون أمام الزمالك المتصدر.. فيديو

إندونيسيا... جلد رجال ونساء في ساحة عامة بتهمة الاختلاط.. صور

طرد زعيم الإخوان راشد الغنوشي من مدينة بن قردان التونسية

وظائف جديدة بالهيئة العامة للرقابة المالية.. الشروط والتفاصيل

6 خطوات سهلة لتنظيف بطارية السيارة وإعادتها جديدة

نجل ليلى مراد يروي تفاصيل حياة والدته قبل وبعد دخولها الإسلام

زكي فطين عبد الوهاب يكشف حقيقة تجسس ليلى مراد لصالح إسرائيل.. فيديو

قرعة دورى أبطال افريقيا ..المرشحون للأهلى طريقه للقب..بشرى خير مع صن داونز .. وبطل الجزائر يرسم الظهور الأول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

الحكومة تتوعد الموظفين بقانون جديد لتحليل المخدرات.. فيديو
مصطفى الفقي: التعصب والعنصرية قتلا الرئيس الأمريكي كنيدي..فيديو
زكي فطين عبد الوهاب يكشف حقيقة تجسس ليلى مراد لصالح إسرائيل.. فيديو
مصطفى الفقي: هناك فارق بين اليمين المتطرف والإسلاموفوبيا.. فيديو
الفقي: ترامب لم يدين حادث نيوزيلندا الإرهابي لانحيازه للجنس الأبيض.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟