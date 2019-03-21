علي لطفي: لا مشكلة في الجلوس احتياطيا للشناوي وإكرامي ..فيديو

أكد علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لا توجد لديه مشكلة في الجلوس احتياطيًا لزملائه شريف إكرامي ومحمد الشناوي رغم تعرض الثنائي الأخير لعدة إصابات.





وقال "لطفي"، عبر قناة "النهار": "أعمل وأجتهد فقط وأنا مطالب أن أكون جاهزًا في أي وقت للأداء بشكل جيد لأننا ننافس في عدة بطولات".





وأضاف "بعد مباراة فيتا كلوب تغيرت الصورة العامة عني بنسبة 180 درجة، وأتمنى أن تكون الفترة القادمة أفضل، والمنافسة مع شريف إكرامي ومحمد الشناوي قوية جدًا، لأن الثنائي كانا في قائمة المنتخب بكأس العالم وأدى الشناوي بشكل مميز جدًا، وكانا واجهة لمصر في مونديال روسيا، وقدما صورة جيدة وفي النهاية المنافسة بيننا تصب في صالح الأهلي ومنتخب مصر".





وشدد حارس الأهلي "أحترم وجهة نظر المدير الفني وتحت أمره في أي وقت، وعدم مشاركتي في لقاء شبيبة الساورة أمر عادي جدًا، لأن الشناوي تعافى من الإصابة وتدرب وشارك بعدما تشاور معي المدير الفني مارتن لاسارتي ومدرب الحراس طارق سليمان".





وأوضح علي لطفي "لاسارتي تحدث عني بشكل جيد وأكد أن إشراك الشناوي أمام الساورة لا يعني عدم الثقة بي، وقلت له لا مشكلة أنا تحت أمر الأهلي سواء أساسيا أو على مقاعد البدلاء أو خارج القائمة، الأهم هو تجاوز هذا اللقاء".





واستطرد "لا يوجد لاعب بالأهلي أساسي أو احتياطي وكل لاعب انضم كان رقم 1 في فريقه والمنافسة في الأهلي قوية للغاية".





وأكمل "لما لا أكون الحارس الأول للأهلي بالتعب والاجتهاد في العمل، وقادر في الفترة القادمة مع إكرامي والشناوي أن نعمل بشكل جيد ونفيد فريقنا ونظهر في أفضل صورة ونحقق حلم النجمة التاسعة فهو الهدف الأهم".





وتابع: "بالعمل والاجتهاد في الملعب لن يكون صعبا علينا الفوز ببطولتي الدوري وإفريقيا، لاعبو الأهلي كبار ويؤدون بشكل جيد وأتمنى أن نفوز بالبطولتين".





وأتم علي لطفي "قرعة دوري الأبطال جيدة فالأهلي لا ينظر للمنافس بل يسعى للفوز والصعود والمنافسة على اللقب".