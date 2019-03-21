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رياضة

الزمالك يصرف مكافأة فوز للاعبيه رغم التعثر أمام المقاولون

الخميس 21/مارس/2019 - 04:39 ص
لاعبي الفريق الأول
لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
محمد رشاد
أعلن رئيس نادي الزمالك صرف مكافآة فوز للاعبي الفريق الأبيض رغم التعثر بالتعادل (2-2) مع فريق المقاولون العرب في الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" قال رئيس الزمالك":"أصدرت تعليمات لأمير مرتضى بصرف مكافآة فوز للاعبين، أبنائي لم يهزموا اليوم".

وأضاف رئيس الزمالك:"لم نهزم اليوم، المقاولون لعب بـ16 لاعبًا مقابل 11 لاعب فقط للزمالك، خماسي التحكيم كان في فريق المقاولون".

وتابع رئيس الزمالك:"لا يوجد من هو أقوى من الله، الحكام والفساد والرشاوى والمجاملات لن تحكم، الله هو العدل، ونحن قادرون على إعادة الفارق إلى 5 نقاط بالفوز على الأهلي المباراة المقبلة".

وأنهى رئيس الزمالك:"جمهور الزمالك فخور بفريقه وبالأداء الذي يقدمه، لكن الظلم التحكيمي يلاحقنا، الحكم الموتور الذي أدار مواجهتنا مع المقاولون كان يعرف ما الذي يتعين عليه فعله في المباراة جيدًا".

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