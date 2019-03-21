الزمالك يصرف مكافأة فوز للاعبيه رغم التعثر أمام المقاولون

أعلن رئيس نادي الزمالك صرف مكافآة فوز للاعبي الفريق الأبيض رغم التعثر بالتعادل (2-2) مع فريق المقاولون العرب في الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وفي تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" قال رئيس الزمالك":"أصدرت تعليمات لأمير مرتضى بصرف مكافآة فوز للاعبين، أبنائي لم يهزموا اليوم".



وأضاف رئيس الزمالك:"لم نهزم اليوم، المقاولون لعب بـ16 لاعبًا مقابل 11 لاعب فقط للزمالك، خماسي التحكيم كان في فريق المقاولون".



وتابع رئيس الزمالك:"لا يوجد من هو أقوى من الله، الحكام والفساد والرشاوى والمجاملات لن تحكم، الله هو العدل، ونحن قادرون على إعادة الفارق إلى 5 نقاط بالفوز على الأهلي المباراة المقبلة".



وأنهى رئيس الزمالك:"جمهور الزمالك فخور بفريقه وبالأداء الذي يقدمه، لكن الظلم التحكيمي يلاحقنا، الحكم الموتور الذي أدار مواجهتنا مع المقاولون كان يعرف ما الذي يتعين عليه فعله في المباراة جيدًا".