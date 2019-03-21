الزمالك يصرف مكافأة فوز للاعبيه رغم التعثر أمام المقاولون

أعلن رئيس نادي الزمالك صرف مكافآة فوز للاعبي الفريق الأبيض رغم التعثر بالتعادل (2-2) مع فريق المقاولون العرب في الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وفي تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" قال رئيس الزمالك":"أصدرت تعليمات لأمير مرتضى بصرف مكافآة فوز للاعبين، أبنائي لم يهزموا اليوم".
وأضاف رئيس الزمالك:"لم نهزم اليوم، المقاولون لعب بـ16 لاعبًا مقابل 11 لاعب فقط للزمالك، خماسي التحكيم كان في فريق المقاولون".
وتابع رئيس الزمالك:"لا يوجد من هو أقوى من الله، الحكام والفساد والرشاوى والمجاملات لن تحكم، الله هو العدل، ونحن قادرون على إعادة الفارق إلى 5 نقاط بالفوز على الأهلي المباراة المقبلة".
وأنهى رئيس الزمالك:"جمهور الزمالك فخور بفريقه وبالأداء الذي يقدمه، لكن الظلم التحكيمي يلاحقنا، الحكم الموتور الذي أدار مواجهتنا مع المقاولون كان يعرف ما الذي يتعين عليه فعله في المباراة جيدًا".
وفي تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" قال رئيس الزمالك":"أصدرت تعليمات لأمير مرتضى بصرف مكافآة فوز للاعبين، أبنائي لم يهزموا اليوم".
وأضاف رئيس الزمالك:"لم نهزم اليوم، المقاولون لعب بـ16 لاعبًا مقابل 11 لاعب فقط للزمالك، خماسي التحكيم كان في فريق المقاولون".
وتابع رئيس الزمالك:"لا يوجد من هو أقوى من الله، الحكام والفساد والرشاوى والمجاملات لن تحكم، الله هو العدل، ونحن قادرون على إعادة الفارق إلى 5 نقاط بالفوز على الأهلي المباراة المقبلة".
وأنهى رئيس الزمالك:"جمهور الزمالك فخور بفريقه وبالأداء الذي يقدمه، لكن الظلم التحكيمي يلاحقنا، الحكم الموتور الذي أدار مواجهتنا مع المقاولون كان يعرف ما الذي يتعين عليه فعله في المباراة جيدًا".