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جنازة رسمية لشهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا بمشاركة وزيرة الهجرة.. غدا

الخميس 21/مارس/2019 - 10:27 ص
وزيرة الهجرة نبيلة
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
سعيد العربي
وصلت فجر اليوم، الخميس، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، لمطار كرايستشيرش بنيوزيلندا، حيث كان في استقبالها وفد رسمي وشعبي من المدينة، وممثلون عن السكان الأصليين لنيوزيلندا، وممثلون عن الجالية المصرية.

وتستهل وزيرة الهجرة زيارتها بلقاء أسر الشهداء المصريين بحادث المسجدين الإرهابي، وكذلك الاطمئنان على المصابين المصريين بالحادث، خاصة زوجات وأمهات الضحايا تزامنا مع احتفالات عيد الأم، لمواساتهم والتخفيف عنهم، فضلًا عن عقد لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك.

كما أوضحت أن الحكومة النيوزيلندية طلبت ترتيب لقاء وزيرة الهجرة بوزير الدفاع وعمدة المدينة، كما ستلتقي رموز الجالية لبحث قضاياهم ومشاكلهم ووضع حلول لها، موجهة رسالة تعاطف لجميع المتضررين من جراء ذلك الهجوم.

وأكدت الوزيرة تفهمها أن هذا العمل الإرهابي حالة استثنائية لن تغير جوهر ما تمثله نيوزيلندا التي رأت فيها نموذجا للتنوع والتعاطف والرحمة، فتلك القيم لن تهتز من هذا الهجوم، مشيدة بما تتمتع به من سمعة طيبة كدولة آمنة ومرحبة وسلمية تضم أكثر من 200 عرق.

وسبق أن أكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه عقب وقوع الحادث، كان لزامًا علينا السفر لتقديم واجب العزاء وتقديم كافة الدعم لهم وللمصابين ومتابعة أسرهم، وللتأكيد على أن مصر لم ولن تنسى أبناءها في الخارج.
جنازة رسمية لشهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا بمشاركة وزيرة الهجرة.. غدا
جنازة رسمية لشهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا بمشاركة وزيرة الهجرة.. غدا

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