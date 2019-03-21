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استقبال رسمي وشعبي لوزيرة الهجرة في مطار كرايستشيرش بنيوزيلندا

الخميس 21/مارس/2019 - 10:27 ص
الوزيرة نبيلة مكرم
الوزيرة نبيلة مكرم
سعيد العربي
وصلت فجر اليوم، الخميس، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، لمطار كرايستشيرش بنيوزيلندا، حيث كان في استقبالها وفد رسمي وشعبي من المدينة وممثلين عن السكان الأصليين لنيوزيلندا، وممثلين عن الجالية المصرية.

وتستهل وزيرة الهجرة، زيارتها بلقاء أسر الشهداء المصريين بحادث المسجدين الإرهابي، وكذلك الاطمئنان على المصابين المصريين بالحادث، وخاصة زوجات وأمهات الضحايا تزامنا مع احتفالات عيد الأم، لمواساتهم والتخفيف عنهم، فضلًا عن عقد لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك.

وأوضحت أن الحكومة النيوزيلندية طلبت ترتيب لقاء وزيرة الهجرة بوزير الدفاع وعمدة المدينة، كما ستلتقي رموز الجالية لبحث قضاياهم ومشاكلهم ووضع حلول لها، موجهة رسالة تعاطف لجميع المتضررين من جراء ذلك الهجوم.

وأكدت مكرم، على تفهمها أن هذا العمل الإرهابي حالة استثنائية لن تغير جوهر ما تمثله نيوزيلندا التي رأت فيها نموذجا للتنوع والتعاطف والرحمة، فتلك القيم لن تهتز من هذا الهجوم، مشيدة بما تتمتع به من سمعة طيبة كدولة آمنة ومرحبة وسلمية تضم أكثر من 200 عرق.

وسبق أن أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنه عقب وقوع الحادث، كان لزامًا علينا السفر لتقديم واجب العزاء وتقديم جميع الدعم لهم وللمصابين ومتابعة أسرهم، وللتأكيد على أن مصر لم ولن تنسى أبناءها في الخارج.
استقبال رسمي وشعبي لوزيرة الهجرة في مطار كرايستشيرش بنيوزيلندا

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