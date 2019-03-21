تعرف على درجة الحرارة غدا في كافة المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر: "القاهرة 25/15، الإسكندرية 21/14، بورسعيد 21/16، رفح 20/12، كاترين 20/6، شرم الشيخ 26/20، بني سويف 28/13، أسوان 32/17، الوادي الجديد 32/17، حلايب 27/20".

