قائمة بأسعار 14 موديلا من فيات 2019 في مصر

احتلت شركة السيارات الإيطالية فيات، الصدارة في السوق المصرية لفترة طويلة، فظلت السيارة المفضلة للشباب والأسر، نظرا لقوة تحملها وسعرها المناسب.



وطورت هذه العلامة التجارية المميزة، في الوقت الحالي، شكل وتصميم سياراتها، ولذلك نرصد لكم خلال السطور التالية، أسعار سيارات فيات 2019 في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:



فيات بونتو: مانيوال / Easy

203.900 جنيه



فيات تيبو: مانيوال / pack1

227.900 جنيه



فيات بونتو: أتوماتيك / Easy

232.900 جنيه



فيات تيبو: مانيوال / pack2

237.900 جنيه



فيات 500: مانيوال

274.900 جنيه



فيات تيبو: أتوماتيك / pack1

292.900 جنيه



فيات دوبلو: مانيوال / Cargo

299.900 جنيه



فيات تيبو: أتوماتيك / Pop / هتشباك

326.900 جنيه



فيات تيبو: أتوماتيك / pack2

328.900 جنيه



فيات 500: أتوماتيك / جميع الكماليات

344.900 جنيه



فيات دوبلو: مانيوال / Maxi

364.900 جنيه



فيات 500C: أتوماتيك / جميع الكماليات / كابورليه

384.900 جنيه



فيات 500X: أتوماتيك / pop star

384.900 جنيه



فيات 500X: أتوماتيك / lounge

479.900 جنيه