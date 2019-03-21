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سيارات

قائمة بأسعار 14 موديلا من فيات 2019 في مصر

الخميس 21/مارس/2019 - 11:51 ص
فيات X500
فيات X500
أشرف بيومي
احتلت شركة السيارات الإيطالية فيات، الصدارة في السوق المصرية لفترة طويلة، فظلت السيارة المفضلة للشباب والأسر، نظرا لقوة تحملها وسعرها المناسب.

وطورت هذه العلامة التجارية المميزة، في الوقت الحالي، شكل وتصميم سياراتها، ولذلك نرصد لكم خلال السطور التالية، أسعار سيارات فيات 2019 في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

فيات بونتو: مانيوال / Easy
203.900 جنيه

فيات تيبو: مانيوال / pack1
227.900 جنيه

فيات بونتو: أتوماتيك / Easy
232.900 جنيه

فيات تيبو: مانيوال / pack2
237.900 جنيه

فيات 500: مانيوال
274.900 جنيه

فيات تيبو: أتوماتيك / pack1
292.900 جنيه

فيات دوبلو: مانيوال / Cargo
299.900 جنيه

فيات تيبو: أتوماتيك / Pop / هتشباك
326.900 جنيه

فيات تيبو: أتوماتيك / pack2
328.900 جنيه

فيات 500: أتوماتيك / جميع الكماليات
344.900 جنيه

فيات دوبلو: مانيوال / Maxi
364.900 جنيه

فيات 500C: أتوماتيك / جميع الكماليات / كابورليه
384.900 جنيه

فيات 500X: أتوماتيك / pop star
384.900 جنيه

فيات 500X: أتوماتيك / lounge
479.900 جنيه
قائمة بأسعار 14 موديلا من فيات 2019 في مصر
قائمة بأسعار 14 موديلا من فيات 2019 في مصر
قائمة بأسعار 14 موديلا من فيات 2019 في مصر
قائمة بأسعار 14 موديلا من فيات 2019 في مصر

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قائمة بأسعار 14 موديلا من فيات 2019 في مصر

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