حملة كبرى بحي شمال الغردقة لتوعية المواطنين بقانون تقنين الأوضاع الجديد

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة حملة توعوية كبرى لتعريف المواطنين بقانون تقنين أوضاع وضع اليد الجديد رقم 168 لسنة 2025، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لضبط منظومة الأراضي عقب صدور القانون والحفاظ على أملاك الدولة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وقام اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، بتكليف مهندسي ومسؤولي قسم حماية أملاك الدولة بالحي، بالاشتراك مع إدارة الأملاك بمحافظة البحر الأحمر، بتنفيذ الحملة بعدد من المناطق المستهدفة.

وشملت الحملة المرور على مناطق السلام، والعرب، والشوربجي، حيث تم توعية الأهالي بآليات وإجراءات التقديم وفقًا للقانون الجديد، وتشجيع المواطنين على سرعة التقدم من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتقنين.

وخلال الحملة، تلاحظ وجود عدد من المواطنين الذين قاموا بالفعل بالتقدم عبر المنصة الإلكترونية لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.

وأكد رئيس الحي أن الحملة تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتعريفهم بخطوات التقديم، إلى جانب الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالقانون وكيفية التسجيل واستكمال البيانات المطلوبة.

كما أهابت رئاسة حي شمال الغردقة بكافة المواطنين واضعي اليد بضرورة الدخول على منظومة تقنين وضع اليد والبدء في إجراءات التقنين في أسرع وقت، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن وتحقيق الاستقرار القانوني للأراضي.