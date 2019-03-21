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تعليم

وكيل تعليم الغربية يجتمع بإدارة الموارد البشرية لمناقشة التكليفات الوزارية.. صور

الخميس 21/مارس/2019 - 02:59 م
صدى البلد
أحمد على
عقد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم ، اجتماعا بإدارة الموارد البشرية بالمديرية وذلك في إطار متابعة سير العمل والانجاز فيما يخص تنفيذ القرارات والتكليفات الوزارية.

وخلال الاجتماع شدد " وكيل الوزارة " علي سرعة الانجاز وحسن التعامل مع الجمهور، وكذلك وجه بوضع خطة لتحسين الاداء وتطوير سبل التواصل مع الادارات التابعة لشئون العاملين علي مستوى الإدارات التعليمية العشر، مؤكدا أن مهمتنا الأساسية لابد ان تكون وضع حلول لجميع المشكلات وتذليل كافة العقبات أمام المتعاملين سواء من الموظفين أو المواطنين.

وعلي هامش الاجتماع قام " وكيل الوزارة " بتكريم الاستاذة أمال شعبان جمعة، مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية ، لبلوغها السن القانونية بتقديم شهادة تقدير متمنيا لها التوفيق فى حياتها المستقبلية.

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