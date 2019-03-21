وكيل تعليم الغربية يجتمع بإدارة الموارد البشرية لمناقشة التكليفات الوزارية.. صور

عقد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم ، اجتماعا بإدارة الموارد البشرية بالمديرية وذلك في إطار متابعة سير العمل والانجاز فيما يخص تنفيذ القرارات والتكليفات الوزارية.





وخلال الاجتماع شدد " وكيل الوزارة " علي سرعة الانجاز وحسن التعامل مع الجمهور، وكذلك وجه بوضع خطة لتحسين الاداء وتطوير سبل التواصل مع الادارات التابعة لشئون العاملين علي مستوى الإدارات التعليمية العشر، مؤكدا أن مهمتنا الأساسية لابد ان تكون وضع حلول لجميع المشكلات وتذليل كافة العقبات أمام المتعاملين سواء من الموظفين أو المواطنين.



