أحد سكان سهل حمزة بالجيزة يشكو من تعديات المحلات التجارية والمقاهي

بعث نادر عز، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من تعديات أصحاب المحلات التجارية والمقاهى بشارع سهل حمزة بالعمرانية بمحافظة الجيزة.





وقال "عز"، إن شارع سهل حمزة التابع لحى العمرانية بالجيزة يعانى من تعديات أصحاب المحلات التجارية والمقاهى ما يفسد المظهر الحضاري للحي، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الحي بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.



