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بين الناس

أحد سكان سهل حمزة بالجيزة يشكو من تعديات المحلات التجارية والمقاهي

الخميس 21/مارس/2019 - 02:57 م
صدى البلد
كريم ناصر
بعث نادر عز، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من تعديات أصحاب المحلات التجارية والمقاهى بشارع سهل حمزة بالعمرانية بمحافظة الجيزة. 

وقال "عز"، إن شارع سهل حمزة التابع لحى العمرانية بالجيزة يعانى من تعديات أصحاب المحلات التجارية والمقاهى ما يفسد المظهر الحضاري للحي، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الحي بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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