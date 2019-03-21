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أخبار البلد

رشوان: لسنا سلطة رابعة.. والنقابة تستقي تحركاتها من الدستور

الخميس 21/مارس/2019 - 04:33 م
نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إننا عندما نتحدث عن التعديلات الدستورية، فالنقابة هي جهة مهنية، وتستقي كل تحركاتها المهنية والنقابية من مواد الدستور 70 و71 و72 و77 وما يتعلق بحريات الصحافة وتنظيم النقابات، وهي غير مطروحة للتعديل، ومن ثم النقابة ليس لديها شأن من التعديلات سوى كأفراد.

وأوضح أن هناك حقا للرأي العام في المعرفة فقط، ولا يوجد ما يسمى بالسلطة الرابعة، والدستور يترجم في قوانين تنظم، فكيف يمكن أن أُترجم كسلطة رابعة، مفيش دستور في العالم يقول سلطة رابعة".

وحول ما أثير بشأن وجود رشاوى انتخابية في انتخابات التجديد النصفي للصحفيين، قال: "اللي شايف ان فيه رشاوى انتخابية ولم يتقدم بشكوى؛ هو شريك، أنا لا اقبل كلام مرسل".

واستطرد: " أبذل قصارى جهدي للتوافق، ورانا تراث من عدم التوافق لم يكن مريحًا لكل الأطراف".

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