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حوادث

السيسى يرفع شعار الإنسانية أولا.. انحاز للبسطاء وأنهى مآسي 18 ألأف من الغارمين والغارمات بالسجون

الخميس 21/مارس/2019 - 04:29 م
سجون بلا غارمات
سجون بلا غارمات
يرفع شعار الانسانية اولا وينحاز للبسطاء من ابناء شعبه .. كل يوم يثبت الرئيس السيسى انه محل ثقة الشعب المصرى فكل يوم يطلق الرئيس مبادرات طبية واجتماعية لاعلاء الاطار الانسانى وكان اخرها سجون بلا غارمين او غارمات

ومنذ ان أطلق الرئيس السيسى مبادرة سجون بلا غارمين ولا غارمات في إطار السعي للإفراج عنهم وسداد ديونهم بلغ عدد المفرج عنهم من السجون فى اطار المبادرة الى اكثر من ١٨ الف غارم وغارمة .

وبدأت المبادرة فى عام 2015 حين أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "مصر بلا غارمات والتي بدأ تفعيلها بالإفراج عن الغارمات وفى ذات العام تم التصالح مع أكثر من 1100 قضية

أطلق بعدها الرئيس السيسي مبادرة أخرى تحمل اسم مصر بلا غارمين وغارمات معلنا انتهاء عصر الغارمات بسداد ديون 960 غارما وغارمة من صندوق تحيا مصر بقيمة 30 مليون جنيه وتم الافرج عنهم أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبدأت وزارة الداخلية تدرس ملفات القضايا الخاصة بالغارمين فى السجون تمهيدا للافراج عنهم بعد التنسيق مع صندوق تحيا مصر وتم الافراج عن 683 غارما وغارمة فى احتفالات ثورة 23 يوليو بعد تسديد مديونياتهم ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج الكامل عن الغارمين والغارمات.

شكلت مباردة الرئيس فارقًا كبيرا في حياة الكثيرين من الأسر المصرية التى تعانى من السجن بسبب الديون لتكون المبادرة نهاية أزمة مستمرة منذ سنوات وتفتح باب أمل جديد للأسر وتقضي على معاناة الكثير من الأسر ..

ونرصد فى التقرير التالى بعض اعداد المفرج عنهم من السجون فى اطار مبادرة الرئيس السيسى بعد سداد ديونهم من صندوق تحيا مصر

يوليو 2015

أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن 42 سيدة بسجن القناطر الخيرية، في إطار مبادرة "مصر بلا غارمات"، حيث أمر الرئيس بتسديد ديونهن لقضاء العيد مع أسرهن.

وتتضمن الدفعة الثانية من المفرج عنهم 42 سيدة تم سداد مديونياتهن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنهن قبل عيد الفطر

ابرايل 2016 
 
افرجت وزارة الداخلية عن 200 من الغارمين والغارمات بعد سداد كافة الاموال المستحقة عليهم وانهاء كافة القضايا

يونيو2018 
 
أفرجت مصلحة السجون عن ٦٩٠ غارما وغارمة في إطار حملة سجون بلا غارمين أو غارمات جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام ٢٠١٨
السيسى يرفع شعار الإنسانية أولا.. انحاز للبسطاء وأنهى مآسي 18 ألأف من الغارمين والغارمات بالسجون
السيسى يرفع شعار الإنسانية أولا.. انحاز للبسطاء وأنهى مآسي 18 ألأف من الغارمين والغارمات بالسجون
السيسى يرفع شعار الإنسانية أولا.. انحاز للبسطاء وأنهى مآسي 18 ألأف من الغارمين والغارمات بالسجون
السيسى يرفع شعار الإنسانية أولا.. انحاز للبسطاء وأنهى مآسي 18 ألأف من الغارمين والغارمات بالسجون
السيسى يرفع شعار الإنسانية أولا.. انحاز للبسطاء وأنهى مآسي 18 ألأف من الغارمين والغارمات بالسجون
السيسى يرفع شعار الإنسانية أولا.. انحاز للبسطاء وأنهى مآسي 18 ألأف من الغارمين والغارمات بالسجون
السيسى يرفع شعار الإنسانية أولا.. انحاز للبسطاء وأنهى مآسي 18 ألأف من الغارمين والغارمات بالسجون
السيسى يرفع شعار الإنسانية أولا.. انحاز للبسطاء وأنهى مآسي 18 ألأف من الغارمين والغارمات بالسجون
السيسى يرفع شعار الإنسانية أولا.. انحاز للبسطاء وأنهى مآسي 18 ألأف من الغارمين والغارمات بالسجون
السيسى يرفع شعار الإنسانية أولا.. انحاز للبسطاء وأنهى مآسي 18 ألأف من الغارمين والغارمات بالسجون
السيسى يرفع شعار الإنسانية أولا.. انحاز للبسطاء وأنهى مآسي 18 ألأف من الغارمين والغارمات بالسجون

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