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رياضة

5 لاعبين بينهم 2 زملكاوية يتصدرون المنافسة على لقب هداف الدوري.. والأهلي خارج قائمة الـ 15

الخميس 21/مارس/2019 - 06:00 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
ينافس 5 لاعبين على لقب هداف الدورى هذا الموسم منهم لاعبان من نادي الزمالك حاليا و3 من أندية أخرى، فى غياب تام لنجوم الأهلي عن المنافسة.

ويتصدر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب قمة هدافى الدورى برصيد 13 هدفا، يليه خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري ومحمود علاء مدافع الزمالك الحالى ولكل منهما 12 هدفا، وفى المرتبة الخامسة حسام باولو مهاجم الداخلية الحالى برصيد 10 أهداف .

ويأتى شيمليس بيكيلي مهاجم مصر المقاصة فى المركز السادس بجدول ترتيب هدافى الدورى برصيد 9 أهداف وصلاح أمين مهاجم النجوم بنفس الرصيد فى المركز العاشر وجون انطوي مهاجم مصر المقاصة فى المركز الـ11 برصيد 8 أهداف ويوسف أوباما صانع العاب الزمالك بنفس رصيد الأهداف فى المركز الـ12 ثم ماركوس دا سيلفا كينو مهاجم بيراميدز 7 وإبراهيما نداي لاعب وادي دجلة وإيدو موسيس لاعب حرس الحدود بنفس رصيد الأهداف .
5 لاعبين بينهم 2 زملكاوية يتصدرون المنافسة على لقب هداف الدوري.. والأهلي خارج قائمة الـ 15

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