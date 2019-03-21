مفاجأة .. إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء وتحويلها إلى التحقيق

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين إيقاف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء.



وقال مجلس النقابة إنه من المقرر التحقيق مع شيرين عبد الوهاب داخل النقابة يوم الاربعاء القادم فيما بدر منها من تصريحات تسىء للأمن القومى المصرى.



يذكر أنها ليست المرة الأولى لشيرين عبد الوهاب وتوقفت اكثر من مرة عن الغناء فى مصر وكان آخرها بسبب اهانتها لنهر النيل ووصف مياهه بمياه البلهارسيا.