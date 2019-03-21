ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مفاجأة .. إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء وتحويلها إلى التحقيق

الخميس 21/مارس/2019 - 05:53 م
صدى البلد
سمر سعد
قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين إيقاف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء.

وقال مجلس النقابة إنه من المقرر التحقيق مع شيرين عبد الوهاب داخل النقابة يوم الاربعاء القادم فيما بدر منها من تصريحات تسىء للأمن القومى المصرى.

يذكر أنها ليست المرة الأولى لشيرين عبد الوهاب وتوقفت اكثر من مرة عن الغناء فى مصر وكان آخرها بسبب اهانتها لنهر النيل ووصف مياهه بمياه البلهارسيا.
مفاجأة .. إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء وتحويلها إلى التحقيق

ترشيحاتنا

الزمالك يطالب برزنتيشن بتحمل تكاليف الحكام الأجانب بالمباريات المقبلة

رئيس شركة الاستزراع السمكي يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق

طنطا يقترب من الممتاز بتعادل إيجابي مع المنصورة في القسم الثاني

شاهد .. رسالة مؤثرة لـ سلاف فواخرجي عن والدتها الراحلة في عيد الأم

5 لاعبين بينهم 2 زملكاوية يتصدرون المنافسة على لقب هداف الدوري.. والأهلي خارج قائمة الـ 15

سلسلة هجمات جديدة تستهدف 4 مساجد في بريطانيا.. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. مفاجأة فى أسعار كرايسلر العائلية بعد زيرو جمارك.. فيديو

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

الأرصاد تحذر من عودة سقوط الأمطار السبت القادم على تلك المناطق.. فيديو

شاهد.. لحظة اصطدام مروعة لـ سيارة بأتوبيس.. كارثة تقتل 3 خلال هروبهم من الشرطة

متهمة فى قضية آداب حاولت الهرب عبر مواسير الصرف من النيابة.. وقعت اتكسرت

القنوات الناقلة لمباراتي المنتخب الأوليمبي أمام هولندا وأمريكا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

توزيع الورود على الأمهات فى محطة مصر.. صور

لقطات رومانسية لحفيدة الملكة إليزابيث وحبيبها في شوارع نيويورك.. صور

#ايام_تامر_عاشور يشعل تويتر ..ومغردون: انزل عليا بالكآبة

أمية وجدة لـ28 طفلا.. زينب الرفاعي أول أم مثالية في الخمسينيات

فيديو

شريف مدكور ينهار من البكاء على الهواء بسبب سيدة.. فيديو
شاهد.. لحظة اصطدام مروعة لـ سيارة بأتوبيس.. كارثة تقتل 3 خلال هروبهم من الشرطة
سوق السيارات المستعملة.. مفاجأة فى أسعار كرايسلر العائلية بعد زيرو جمارك.. فيديو
شاهد.. فرحة أهالي أبو السعود العشوائية بشققهم الجديدة في الأسمرات
خبطة العمر .. بريطاني يربح جائزة 93 مليون دولار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟