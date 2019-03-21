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أخبار البلد

ضبط محاولة تهريب فلاشات ومستلزمات أسنان مع راكب بمطار القاهرة

الخميس 21/مارس/2019 - 08:56 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى ، محاولة تهريب كمية من الفلاشات وكروت الميمورى ومستلزمات طب وجراحة الأسنان ، أخفاها راكب مصري داخل حقائب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الطيران الإماراتية رقم 925 القادمة من دبى ، اشتبه صبرى حسانين مأمور اللجنة فى الراكب المصرى ا . ز القادم من دبى والذى بدت عليه ملامح القلق والارتباك ، وبالعرض علي مصطفى السيد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من إيمان موسى مأمور الجمرك تحت إشراف مصطفى الجندى مدير الحركة ، وتبين وجود 300 كارت ميمورى وفلاشة و 60 جهازا لحفر الأسنان وكمية من الإبر والمستلزمات الخاصة بطب وجراحة الأسنان مخبأة داخل لعبة طفل.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .

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